Bankoğlu, tutuklu gençleri ziyaret etti - Son Dakika
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Bankoğlu, tutuklu gençleri ziyaret etti

CHP'li Aysu Bankoğlu, protestolarda tutuklanan gençlere Silivri Cezaevi'nde destek ziyaretinde bulundu.

29.03.2025 21:55
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(İSTANBUL) - CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından düzenlenen protestolarda tutuklanan gençleri Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Bankoğlu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, hak ihlalleri yaşandığını belirterek, sorumlular hakkında soruşturma başlatılması gerektiğini söyledi.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Silivri Cezaevi'nde, Saraçhane'deki eylemlerin ardından tutuklanan gençleri ziyaret etti. Bankoğlu, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

" İstanbul'dayız. 10 gündür devam eden adalet ve demokrasi mücadelesi sonucunda 2 binin üzerinde vatandaşımız gözaltında ve 301 tutuklu var. Gençleri, öğrencileri ziyaret etmek üzere Silivri'deydim. Onlarca fazla kişiyle görüştüm. 'Ortada bir haksızlık olduğunu düşündüğüm için tepkimi gösterdim' diyen, 'Biz neden burada olduğumuzu bilmiyoruz, Anayasa'dan doğan barışçıl protesto hakkımı kullandım' diyen gençler var.

Bazıları miting sonrası Saraçhane'den sakince ayrılırken üzerine çullanan polislerin kendilerine zor kullanarak gözaltı yaptığını söyleyenler var. 'Sekiz saat ters kelepçeyle bekletildim' diyen onlarca gençler var. Çok kötü muamele yapıldı bu insanlara. Bunu asla kabul etmiyoruz. Kötü muamele yapan, işkence yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı ifade etmek istiyorum. 'Arkadaşlarım darp edildi, saatlerce yemek ve su verilmedi' diyenler var. Bu çok kötü bir insan hakları ihlalidir. İşkence ve kötü muamele yapanlar hakkında derhal soruşturma başlatılmalıdır.

Gençler inançlılar, pırıl pırıllar. Birçoğu üniversite öğrencisi, bir kısmı da çok iyi üniversitelerden mezun meslek sahibi insanlar. Gençlerin eğitim hakkının elinden alınması kabul edilemez. 'Biz yanlış bir şey yapmadık, adaletsizliğe karşı ses çıkarmak istedik' diyorlar. Tüm bunlara rağmen gençler inançlarını yitirmediler. Derhal bu keyfi gözaltılara son verilmeli ve tutuklu gençler serbest bırakılmalıdır.

Bizim önceliğimiz gençlerimizin özgürlüğü olacak. Bayram boyunca ve sonrasında tüm tutuklu gençleri ziyaret etmeye devam edeceğiz. Ailelerimiz müsterih olsunlar. Burada günlerdir uykusuz şekilde adliyede, emniyette, cezaevlerinde görev yapan avukatlara çok teşekkür ediyoruz. Onları hiç yalnız bırakmadılar. Baroların, partimizin avukatları gençleri asla yalnız bırakmayacaklar. Genç arkadaşlarım kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Asla sizleri yalnız bırakmayacağız."

Kaynak: ANKA

Silivri Cezaevi, Ekrem İmamoğlu, Aysu Bankoğlu, İnsan Hakları, Milletvekili, Bartın, Son Dakika

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