Baraj suyu çekildi, 100 yıllık köprü ortaya çıktı - Son Dakika
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Baraj suyu çekildi, 100 yıllık köprü ortaya çıktı

Muğla'da Adnan Menderes HES Barajı'ndaki suyun azalması sonucu 100 yıllık beton köprü gün yüzüne çıktı.

12.08.2024 14:23
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Baraj suyu çekildi, 100 yıllık köprü böyle görüntülendi

MUĞLA - Aydın Çine ilçesinde 2010 yılında hizmete açılan Türkiye'nin 3'üncü en büyük, silindirle sıkıştırılmış beton gövde kategorisinde Avrupa'nın en yüksek barajı Adnan Menderes HES Barajı'nda suların azalması ve çekilmesi sonrası Muğla'nın Yatağan ilçesi sınırında kalan, 1994 yılı öncesi Muğla-Aydın karayolunun ulaşımını sağlayan 100 yıllık beton köprü ortaya çıktı.

1995 yılında inşaatı başlayan ve 2010 yılında tamamlanarak hizmete alınan Aydın Adnan Menderes Barajı ve HES, son yıllarda yaşanan iklim değişikliğinin sonucu ve yaz aylarında Çine, Koçarlı ve Söke ovalarının sulama ihtiyacının karşılanması nedeniyle baraj suyunda ciddi oranda düşüş yaşandı.

120 metre baraj gövde yüksekliği bulunan Çine Adnan Menderes Barajı ve HES'in 350 milyon m3 su tutma hacmi bulunuyor. Baraj ayrıca yıllık 118 GWh elektrik enerjisi üretim kapasitesine sahip.

Barajdan Bu baraj ile 22.358 hektar alan sulanacak, 9.000 hektar arazi taşkın dan korunacaktır.

Barajın yapılış amacı sulama, taşkın koruma ve enerji üretimi olurken, baraj sayesinde Çine ovasında 6 bin 279 ha, Koçarlı Ovasında 13 bin 079 ha ve Söke Ovasında 3 bin ha olmak üzere toplam 22 bin 358 ha tarım arazisi sulaması yapılıyor.

Antik çağdaki adı Marsias çayı

14 yıl önce hizmete alınan Aydın sınırları içinde yapılan Çine Adnan Menderes Barajı ve Hidro Elektrik Santralini besleyen su ihtiyacı ise Muğla sınırlarından karşılanıyor. 1994 yılından önce Muğla-Aydın karayolu olarak kullanılan barajın bulunduğu alan antik çağda Marsias Çayı olarak geçiyor. Barajın su tuttuğu hava içinde 3 bin yıllık yöre halkı tarafından 'Gelin Geçmez' köprüsü olarak da bilinen İnce Kemer Köprüsü bulunuyor. İncekemer köprüsü baraj inşaatı esnasında çevresi toprak ve kaya parçaları ile Anıtlar kurulundan bir heyetin gözetiminde doldurularak koruma altına alındı.

Yatağanlı tarih araştırmacısı Tarcan Oğuz, baraj sularının çekilmesi ile 100 yıllık beton köprünün ortaya çıktığını açıkladı. Oğuz, "Bulunduğumuz mevki Yatağan Gökbel Mevki Marsias vadisi. Bu çay da Marsias çayı. Yatağan-Çine ulaşım yolu üzerindeki yaklaşık 100 yıllık köprü Marsias çayının sularının azılmasından dolayı köprü yüzeye çıktı. Daha ileride İncekemer Köprüsü bulunmakta. 2 bin 200 yıllık İncekemer Köprüsü aynı zamanda 'Gelin Geçmez Köprüsü' olarak da adlandırılmaktadır. O köprü koruma altına alındı. Bu köprünün koruma altına alınmamasının sebebi tarihi köprü olmamasından kaynaklı" dedi.

Kaynak: İHA

Adnan Menderes, Muğla, HES, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baraj suyu çekildi, 100 yıllık köprü ortaya çıktı - Son Dakika

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