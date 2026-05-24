Barajlar Dolu: Taşkın Riski Artıyor

24.05.2026 14:19
Yoğun yağışlar barajların doluluk oranını %100'e ulaştırdı, taşkın riski uyarıları yapıldı.

TÜRKİYE genelinde son dönemde etkili olan yağışlar, birçok barajda doluluk oranını yüzde 100'e ulaştırdı. Son 66 yılın en yüksek yağış rakamlarının görüldüğünü belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Özçelik; barajların dolduğu ve yüksek yağış beklenen Akdeniz, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerindeki havzalar için taşkın uyarısında bulundu.

Türkiye genelinde kış ve bahar aylarında etkili olan yoğun yağışların ardından birçok barajdaki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, dolan barajların mansabında (aşağı havzasında) kalan il, ilçe ve yerleşim yerlerinde ciddi taşkın riskleri oluştuğuna dikkat çekip, uyardı.

'TAŞKIN KORUMA VAZİFELERİNİ YERİNE GETİREMEZ DURUMDALAR'

Yağışların yeraltı ve yüzeysel su kaynakları açısından sevindirici olduğunu ancak altyapı yetersizliği olan bölgelerde tehlike arz ettiğini belirten Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Son günlerde gelen yağışlarla beraber ülke genelindeki barajlarımızın birçoğundaki doluluk oranı yüzde 100'e erişmiş durumda. Uzunca bir süredir süregelen kuraklık sonrasında böyle bol yağışlar almak oldukça sevindirici. Tabii son 66 yılın en yüksek yağış rakamlarıyla karşı karşıyayız. Bu bir yandan yeraltı su seviyesini yükseltirken, diğer taraftan yüzeysel su kaynaklarımızı ve barajlarımızın dolmasına yol açıyor. Ancak dolu olan barajlarımızın mansabında yer alan havzalarda; illerde, ilçelerde ve yerleşim yerlerinde ciddi taşkın riskini de beraberinde getiriyor" dedi.

Doç. Dr. Özçelik, şöyle devam etti: "İçerisinde kentsel altyapısı yetersiz, akarsuların ıslahı yapılmamış veya gecikmiş ve şiddetli yağış beklenen havzalarımız; başlıca Akdeniz Havzası, Karadeniz Havzası, Ege Bölgesi'nde ve İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan havzalarımızda taşkın riskinin üst seviyelere taşındığını söyleyebilirim. Bunlardan en önemlileri Yeşilırmak Havzası. Birkaç günden beri bu havzada yaşayan vatandaşlarımız alarm durumunda. Havzanın üstünde iki önemli baraj bulunmakta. Bunlardan birincisi Almus Barajı, diğeri ise Kılıçkaya Barajı. Birer milyar metreküplük rezervuar hacmine sahip bu barajlar, ancak her ikisi de dolmuş durumda. Dolayısıyla taşkın koruma vazifelerini yerine getiremez durumdalar. Ancak şiddetli yağışın gelmesi durumunda havza içerisinde akış miktarını arttırarak taşkın risklerini oluşturacaktır" dedi.

'TAŞKIN DENETİM PROTOKOLLERİNİN YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLİ'

Barajların dolu olmasının bir yandan da taşkın denetim hacminin geri kazanılma çalışmalarını da beraberinde getirdiğine dikkati çeken Doç. Dr. Özçelik, "Rezervuarlardan salınan sular, şiddetli yağışlarla birleşmesi durumunda havza içerisinde ciddi taşkın riski oluşturacağı için kurumlar tarafından gerekli önlemler alınıyor. Bu bize taşkın denetim protokollerinin yeniden gözden geçirilmesi, iklim değişikliğinin etkilerine bağlı olarak sıkı denetlenmesi gerekliliğini ortaya koyuyor. Umarım önümüzdeki günlerde ciddi bir yağış olmaz ve salınan sularla beraber barajlarımızdaki taşkın denetim hacimlerinin yeniden kazanılması sağlanır ve havza içerisinde ciddi anlamda taşkın güvenliği temin edilmiş olur" diye konuştu.

Kaynak: DHA

