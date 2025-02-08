Barış Pınarı'nda 13 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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(ANKARA) - Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 13 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçit vermedik, vermeyeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 13 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörle mücadelemize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla, tavizsiz bir şekilde devam edeceğiz" denildi.