Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri İçin Başvurular Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri İçin Başvurular Devam Ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 25 yıldır düzenlediği Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri için başvuru sürecini sürdürüyor. Yarışma, genç gazetecileri teşvik etmek amacıyla dört farklı dalda gerçekleştiriliyor ve son başvuru tarihi 15 Kasım 2024.

04.11.2024 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 25 yıldır düzenlediği Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri'nde bu yıl da büyük heyecan yaşanacak. Türk basınının en prestijli ödülleri arasındaki yarışmana başvurular devam ediyor. Yarışmaya son başvuru tarihi ise 15 Kasım.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 25'incisi düzenlenen Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması için başvurular devam ediyor. Barış Selçuk'un anısını yaşatmak ve genç gazetecileri teşvik etmek amacıyla düzenlenen Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri Yarışması'nda katılımcılar haber, fotoğraf ve görüntülerini, 15 Kasım 2024 Cuma gününe kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Tanıtım Şube Müdürlüğü'ne ulaştırması gerekiyor.

İlgi büyük

"Ulusal Haber", "İzmir Kent Haberi", "Haber Fotoğrafı" ve "TV'de İzmir Kent Haberi" olmak üzere dört ayrı dalda verilen yarışma yoğun ilgi görüyor. Katılımcılar 5 Ağustos 2023 ile 5 Ekim 2024 tarihleri arasında gazete, dergi ve internet medyasında yayımlanmış haber ve haber fotoğrafı, televizyonda yayımlanmış görüntülü haberle yarışmaya başvurabiliyor. Ödül tutarı 4 dalda birincilik için 50 bin TL olarak belirlendi. Yarışmada, Barış Selçuk ile aynı kazada yaşamını yitiren gazeteci Hande Mumcu adına yine her dalda 30 bin TL tutarında teşvik ödülü verilecek.

Son gün 15 Kasım

Katılımın kişisel başvuru esasına göre yapılacağı yarışmaya bir katılımcı, en fazla iki dalda ve birer eserle başvuru yapabilecek. Katılımcıların başvuruya konu olan haber ve haber fotoğrafının yayımlandığı gazete ve derginin aslını www.izmir.bel.tr adresinde yer alan başvuru formu ile birlikte 15 Kasım 2024 tarihi saat 17.30'a kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Tanıtım Şube Müdürlüğü Mimar Sinan Mahallesi Şair Eşref Bulvarı No: 50 Eski İZFAŞ binası Konak-İzmir adresine ulaştırması gerekiyor. Yarışmaya gazete, dergi, internet medyası, ajans haberi ve TV'de (wetransfer ya da mp4-mpg-avi kaydını) yayımlanan eserleriyle katılanlar katılım şartlarını yerine getirmek şartıyla basinmudurlugu@izmir.bel.tr adresine mail gönderebilir.

Gazeteci Barış Selçuk, gazeteci Hande Mumcu, kameraman Salih Peker ve şoför Hacı Ali Er, 1994'te dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in Giresun gezisinde trafik kazasında yaşamlarını yitirmişlerdi.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Barış Selçuk, Kültür Sanat, Etkinlikler, Güncel, Eğitim, Medya, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri İçin Başvurular Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:50 Batman’da polise yumruklu saldırı Ortalık bir anda savaş alanına döndü Batman'da polise yumruklu saldırı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü
11:40 Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun’un ilk hamlesi Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun'un ilk hamlesi
11:23 Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
09:31 Ekim ayı enflasyonu belli oldu Ekim ayı enflasyonu belli oldu
08:08 Görevden alınan 3 belediye başkanıyla ilgili suçlamalar Görevden alınan 3 belediye başkanıyla ilgili suçlamalar
18:56 Çorum’daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu Çorum'daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu
18:52 Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke istifa etti Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke istifa etti
18:15 Mourinho’dan sahanın ortasında Trabzonsporluları çıldırtan hareket Mourinho'dan sahanın ortasında Trabzonsporluları çıldırtan hareket
18:09 Jose Mourinho’dan Trabzonspor maçı öncesi ilginç benzetme Jose Mourinho'dan Trabzonspor maçı öncesi ilginç benzetme
18:02 Ankara’da “Ebru Gündeş konseri“ krizi Mansur Yavaş’a bir tepki de Özgür Özel’den Ankara'da "Ebru Gündeş konseri" krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'den
17:39 Çanakkale Boğazı’nda gemilere transit geçiş yasağı Çanakkale Boğazı'nda gemilere transit geçiş yasağı
17:05 Okan Buruk, Hakim Ziyech’i kovmaktan beter etti Okan Buruk, Hakim Ziyech'i kovmaktan beter etti
16:50 Sokak röportajında gözü dönen muhabir, tekme tokat kavga etti Sokak röportajında gözü dönen muhabir, tekme tokat kavga etti
16:37 Real Madrid’de kritik zirve: Arda Güler, Carlo Ancelotti ile yüzleşti Real Madrid'de kritik zirve: Arda Güler, Carlo Ancelotti ile yüzleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 12:38:00. #1.13#
SON DAKİKA: Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri İçin Başvurular Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.