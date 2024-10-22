Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri'ne Başvurular Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri'ne Başvurular Başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 25'inci Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri için başvurular başladı. Ödüller, haber, fotoğraf ve görüntü kategorilerinde verilecek ve son başvuru tarihi 15 Kasım 2024 olarak belirlendi.

22.10.2024 10:41  Güncelleme: 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 25 yıldır düzenlediği Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri'ne başvurular başladı. Yarışma için son başvuru tarihi 15 Kasım olarak açıklandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 25'incisi düzenlenen Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması için başvurular başladı. Barış Selçuk'un anısını yaşatmak ve genç gazetecileri teşvik etmek amacıyla düzenlenen Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri Yarışması'nda katılımcılar haber, fotoğraf ve görüntülerini, 15 Kasım 2024 Cuma gününe kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Tanıtım Şube Müdürlüğü'ne ulaştırabilecek.

4 dalda ödül

Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri "Ulusal Haber", "İzmir Kent Haberi", "Haber Fotoğrafı" ve "TV'de İzmir Kent Haberi" olmak üzere dört ayrı dalda verilecek. Katılımcılar 5 Ağustos 2023 ile 5 Ekim 2024 tarihleri arasında gazete, dergi ve internet medyasında yayımlanmış haber ve haber fotoğrafı, televizyonda yayımlanmış görüntülü haberle yarışmaya başvurabilecek. Ödül tutarı 4 dalda birincilik için 50 bin TL olarak belirlendi. Yarışmada, Barış Selçuk ile aynı kazada yaşamını yitiren gazeteci Hande Mumcu adına yine her dalda 30 bin TL tutarında teşvik ödülü verilecek.

Başvurular 15 Kasım'a kadar

Katılımın kişisel başvuru esasına göre yapılacağı yarışmaya bir katılımcı, en fazla iki dalda ve birer eserle başvuru yapabilecek. Katılımcıların başvuruya konu olan haber ve haber fotoğrafının yayımlandığı gazete ve derginin aslını www.izmir.bel.tr adresinde yer alan başvuru formu ile birlikte 15 Kasım 2024 tarihi saat 17.30'a kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Tanıtım Şube Müdürlüğü Mimar Sinan Mahallesi Şair Eşref Bulvarı No: 50 Eski İZFAŞ binası Konak-İzmir adresine ulaştırması gerekiyor. Yarışmaya gazete, dergi, internet medyası, ajans haberi ve TV'de (wetransfer ya da mp4-mpg-avi kaydını) yayımlanan eserleriyle katılanlar katılım şartlarını yerine getirmek şartıyla basinmudurlugu@izmir.bel.tr adresine mail gönderebilir.

Gazeteci Barış Selçuk, gazeteci Hande Mumcu, kameraman Salih Peker ve şoför Hacı Ali Er, 1994'te dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in Giresun gezisinde trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Barış Selçuk, Kültür Sanat, Etkinlik, Güncel, Eğitim, Medya, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri'ne Başvurular Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:12 Yine mesaj vermeye kalktılar FETÖ elebaşı Gülen’in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay Yine mesaj vermeye kalktılar! FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay
18:03 Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli’ye git Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git
17:45 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın
16:38 Bahçeli’nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti’de hareketlilik Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
09:48 Bakan Memişoğlu’ndan “yenidoğan çetesi“ açıklaması: 5 Mayıs 2023’te Emniyet’ten yardım istedik Bakan Memişoğlu'ndan "yenidoğan çetesi" açıklaması: 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten yardım istedik
09:39 Altın fiyatları kritik eşiği aştı Altın fiyatları kritik eşiği aştı
09:32 Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı
09:13 Benzin ve motorinde indirim Benzin ve motorinde indirim
09:12 Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı
09:06 Hakan Şükür’ün ardından FETÖ’cü Enes Kanter’den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 19:57:33. #1.11#
SON DAKİKA: Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri'ne Başvurular Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.