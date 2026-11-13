Bartın\'da 2 kilo 110 gram kenevir ele geçirildi, yatak odasında kurutulduğu görüldü

Bartın'da 2 kilo 110 gram kenevir ele geçirildi, yatak odasında kurutulduğu görüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'da iki adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde 2 kilo 110 gram kenevir ile kurusıkı tabanca ele geçirildi; kenevirin yatak odasında kurutulduğu görüldü.
Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Belirlenen iki adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 2 kilo 110 gram kenevir ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Operasyona ait görüntülerde, kenevirlerin yatak odasındaki çamaşır askılığında kurutulduğu görüldü.
Kaynak: AA
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