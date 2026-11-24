Bartın'da 9 kişiyi 11 milyon 990 bin lira dolandırdıkları gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince çalışma yürütüldü.

Bir inşaat firmasının çalışanı gibi hareket eden B.Ş'nin, kişilerle daire satışına ilişkin sözleşmeler yaptığı ve bunun karşılığında farklı miktarlarda para aldığı belirlendi.

Herhangi bir inşaat projesi bulunmamasına rağmen güven oluşturmak amacıyla farklı firmalara ait inşaat projelerini kullandığı tespit edilen şüphelinin, sözleşmelerde söz konusu inşaat firmasına ait kaşeyi kullandığı, inşaat firması sahibi olan diğer şüpheli Ş.Y. ile hareket ederek eylemleri gerçekleştirdiği yönünde bulgular elde edildi.

Soruşturma kapsamında 9 kişinin toplam 11 milyon 990 bin lira zarara uğratıldığı belirlendi.

Şüpheliler B.Ş. ile Ş.Y. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.