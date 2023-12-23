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Bartın'da Evlerin Çatısı Uçtu, Çay Bahçesi Zarar Gördü - Son Dakika
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Bartın'da Evlerin Çatısı Uçtu, Çay Bahçesi Zarar Gördü

Bartın'da akşam saatlerinde rüzgarın hızı artarak evlerin çatısını uçurdu, çay bahçesine zarar verdi. İlçede incelemelerde bulunan yetkililer, önlem alınması çağrısında bulundu. Kent genelindeki köylerde de benzer hasarlar meydana geldi.

Bartın\'da Evlerin Çatısı Uçtu, Çay Bahçesi Zarar Gördü
23.12.2023 - 19:50,
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Amasra'da fırtına; balıkçı tekneleri ile destek gemileri limana çekildi (2)

Bartın'da akşam, rüzgarın hızı, saatte 40 kilometreye ulaştı. Amasra ilçesi Kum Mahallesi'nde park halindeki 1 otomobilin üzerine ağaç devrildi. İlçede ayrıca 2 ev ve işletmenin çatısı uçtu, hasar meydana geldi.

Amasra Kaymakamı Kadir Perçi ve Belediye Başkanı Recai Çakır, mahalleye gelip, incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, kuvvetli rüzgar nedeniyle büyük ve küçük limanlarda araçları bulundukları yerden kaldırdı. Belediye ekipleri de çalışma başlatırken, hoparlörden yapılan uyarılarla da çatı uçması ve fırtınaya karşı bölge halkının dikkatli olması istendi.Kent merkezinde de 3 evin çatısı uçtu. Halatçıyaması mevkisindeki çay bahçesinin çatısı da uçup yola savruldu. Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri de çalışma yaptı.Bartın genelindeki 10 köyde evlerin çatısının uçtuğu çok sayıda ağacın devrilip, enerji nakil hatlarına zarar verdiği öğrenildi. Ekipler sahadaki çalışmalarına devam ediyor. Rüzgar, kentte etkisini sürdürüyor. (DHA)

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bartın'da Evlerin Çatısı Uçtu, Çay Bahçesi Zarar Gördü - Son Dakika
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