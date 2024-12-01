Bartın'da feci kaza: 5 genç hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bartın'da feci kaza: 5 genç hayatını kaybetti

Bartın'da otomobil ve kamyon çarpıştı; 21-23 yaş arası 5 genç yaşamını yitirdi, sürücü gözaltında.

01.12.2024 06:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu yaşları 21 ile 23 arasında değişen 5 genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bartın İnkumu yolu Boğaz mevkisinde Ümit Kömeç (44) idaresindeki 74 DH 890 plakalı kamyon ile Berkan Kaya (22) yönetimindeki 74 BC 310 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce, kamyonun altına giren otomobilin içinde sıkışan sürücü Kaya ile yanındaki arkadaşları Rahmi Can Odabaş (21), Özgür Çomak (22), Koray Uğuz (23) ve Murat Can Körükçü'nün (21) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yara almayan kamyon şoförü Kömeç, jandarma ekiplerince gözaltına alınırken Bartın İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Kazayı haber alarak Bartın Devlet Hastanesi morgu önüne gelen gençlerin aileleri sinir krizleri geçirdi.

Hayatını kaybeden gençlerin bir eğlence mekanından çıkmalarının ardından içinde bulundukları araçla yanlarında seyreden başka bir otomobille yarış yaptıkları sırada kamyonla çarpıştıkları öne sürüldü.

Öte yandan kaza yerine çağrılan Bartın Belediyesine ait cenaze aracının şoförü Bilal Yılmaz, ölenler arasında kayınbiraderi Rahmi Can Odabaş'ın da bulunduğunu öğrenince neye uğradığını şaşırdı, ayakta duramaz hale geldi, gözyaşı döktü. Bunun üzerine olay yerine başka bir şoför çağırıldı.

Kaynak: AA

Acil Durum, Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da feci kaza: 5 genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:34 Halep’te Emevi Camii’nde namaz kılıp Erdoğan’a teşekkür etti Halep'te Emevi Camii'nde namaz kılıp Erdoğan'a teşekkür etti
23:16 Suriye Devlet Başkanı Esad’dan ilk açıklama: Müttefiklerimizin yardımıyla tüm düşmanlarımızı yeneceğiz Suriye Devlet Başkanı Esad'dan ilk açıklama: Müttefiklerimizin yardımıyla tüm düşmanlarımızı yeneceğiz
22:36 Suriye’de muhalifler mahkumları serbest bırakıyor Suriye'de muhalifler mahkumları serbest bırakıyor
21:20 Suriye’de Esad’a darbe iddiası Başkent Şam’da şiddetli çatışmalar yaşanıyor Suriye'de Esad'a darbe iddiası! Başkent Şam'da şiddetli çatışmalar yaşanıyor
19:29 Halep Havalimanı’nın kontrolü artık muhaliflerde Halep Havalimanı'nın kontrolü artık muhaliflerde
09:45 Suavi’nin Bodrum’daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu
09:31 Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor
09:25 Putin’den Merkel’e 17 yıl sonra ’’köpek özrü’’ geldi Putin'den Merkel'e 17 yıl sonra ''köpek özrü'' geldi
09:15 6 suç örgütüne operasyon 29 kişi tutuklandı 6 suç örgütüne operasyon! 29 kişi tutuklandı
09:14 Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım
09:11 Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti
09:00 Memurlara yeni haklar geliyor Memurlara yeni haklar geliyor
08:50 Eski Türk futbolcu Avrupa’nın en azılı örgütünün üyesi çıktı Eski Türk futbolcu Avrupa'nın en azılı örgütünün üyesi çıktı
08:42 Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı 100 kamera görüntüsü izlenerek yakalandı Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı 100 kamera görüntüsü izlenerek yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2024 07:36:00. #1.12#
SON DAKİKA: Bartın'da feci kaza: 5 genç hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.