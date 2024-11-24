Bartın'da Kar Yağışı Hem Eğlence Hem Zorluk Getirdi - Son Dakika
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Bartın'da Kar Yağışı Hem Eğlence Hem Zorluk Getirdi

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Bartın'da etkili olan kar yağışı, bazılarını yolda bıraktı, bazıları ise eğlenceli anlar yaşadı. Kapanan yollar nedeniyle mahsur kalanlar kurtarılmayı beklerken, müzik açıp oynayanlar keyifli anlar geçirdi.

24.11.2024 09:38  Güncelleme: 09:42
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Bartın'da kar yağışı: Kimi yolda kaldı, kimi müzik açıp oynadı

BARTIN - Bartın'da beklenen kar yağışı kimine çile kimisine ise eğlence oldu. Kar nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalanlar dakikalarca kurtarılmayı beklerken, bazıları ise araçta müzik açıp göbek attı.

Bartın'da akşam saatlerinde başlayan kar, gecenin ilerleyen saatlerinde esarete dönüştü. Yüksek kesimlerde 20 santimetreyi bulan kar kalınlığı ve yolda kayan araçlar nedeniyle köy yolları ve ilçe yolları geçici süreliğine ulaşıma kapandı. Bartın'ın Hasankadı beldesine giden 2 araç ise 10 dalikada yolları kapatan kar nediyle mahsur kaldı. Toplam 4 kişinin bulunduğu araçları kurtarmak için İl Özel İdaresi ve Hasan Kadı Belediyesi karla mücadele ekipleri alarma geçti. Araçları kara saplanan ve yaklaşık yarım saat kurtarılmayı bekleyen 4 kişiye ulaşan ekipler, bir taraftan yolu açarken diğer taraftan ise kara saplanan araçları iş makinesi ile çekerek kurtardı.

Bartın- Amasra yolunda da kara saplanan ve yolda kayan araçlar nedeniyle zaman zaman ulaşım sağlanamadı. Kapanan yolda bekleyenler ise kar yağışını eğlenceye çevirdi. Yol kenarında bekleyenler, müzik açıp göbek attı. Kar sevinci yaşayan grup, yol açılana kadar kar altında eğlendi.

Öte yandan karla mücadele ekipleri, aniden bastıran kar yağışının ardından kapanan köy yollarını açmak için kar küreme çalışması başlattı.

Bartın\'da Kar Yağışı Hem Eğlence Hem Zorluk Getirdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bartın'da Kar Yağışı Hem Eğlence Hem Zorluk Getirdi - Son Dakika

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