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Bartın'da Kardeş Cinayeti Davasında Anne Şikayetçi - Son Dakika
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Bartın'da Kardeş Cinayeti Davasında Anne Şikayetçi

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde yaşanan tartışmada Nuri Kayık, ağabeyi Muharrem Kayık'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Tutuklu yargılanan Nuri Kayık'a annesi Yurdanur Kayık, müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Anne, cezaevindeki kişinin daha önce de cezaevinde olduğunu belirtti. Davanın ilk duruşmasında anne, ağabey ve diğer tanıklar ifade verdi.

Bartın\'da Kardeş Cinayeti Davasında Anne Şikayetçi
29.12.2023 - 09:39,  Güncelleme: 09:40
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BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde tartıştığı ağabeyi Muharrem Kayık'ı (42) av tüfeğiyle vurarak öldüren Nuri Kayık'ın (38) 'kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada kardeşlerin annesi Yurdanur Kayık (71), "Cezaevinde bulunan kişiden şikayetçiyim. Ona müebbet hapis cezası verilsin. Bana bakan yavrumu kaybettim. Davacıyım. Bu cezaevindeki kişi daha önce de cezaevinde yattı. Ölen oğlum Muharrem hep buna baktı" dedi.

Olay, 9 Mart'ta Kurucaşile ilçesine bağlı Karaman köyünde meydana geldi. Nuri ve Muharrem Kayık kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Nuri Kayık, evdeki av tüfeğini alıp, ağabeyi Muharrem Kayık'ı göğsünden vurdu. Muharrem Kayık hayatını kaybederken, Nuri Kayık ise jandarma tarafından gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nce Nuri Kayık hakkında, 'Kardeşe karşı öldürme' suçundan 'Ağırlaştırılmış müebbet hapis' istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Nuri Kayık ile şikayetçi olan anne Yurdanur Kayık, ağabey Tural Kayık, Muharrem Kayık'ın eşi Sibel Kayık ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz hakkı verilen anne Yurdanur Kayık, "Cezaevinde bulunan kişiden şikayetçiyim. Ona müebbet hapis cezası verilsin. Bana bakan yavrumu kaybettim. Davacıyım. Bu cezaevindeki kişi daha önce de cezaevinde yattı. Ölen oğlum Muharrem hep buna baktı. Muharrem benim yavrumdu, o bir başkaydı" dedi.

'KAVGAYI HEP NURİ ÇIKARTIYORDU'

Sanık avukatının, "Rahmetli oğlunuzla, şu anda cezaevinde bulunan oğlunuzla bir kavgası oldu mu?" sorusuna ise Yurdanur Kayık, "Kavgayı hep Nuri çıkartıyordu. Muharrem'i sürekli tehdit ederdi. Muharrem hep bana, 'Onun evinin önünde bile hızlı hızlı geçiyorum muhatap olmamak için' derdi" diye konuştu

'BEN AĞABEYİMİ ÇOK SEVİYORDUM'

Mahkeme Başkanı, tutuklu sanık Nuri Kayık'a "Annenin söyledikleri hakkında ne diyeceksin?" diye sordu. Sanık Kayık, "Ben annemin söylediklerini kabul etmiyorum. Ben ağabeyimi çok seviyordum. Bunlar beni hep darbediyordu. Beni eve çağırıp darbedip, evden atıyorlardı. Benim mal mülkle işim olmaz. Hatta ben benim üzerimdeki bütün mal varlığımı ablama verdim. Ben ağabeyimi herkesten çok seviyordum. Ağabeyimi doldurup hep üzerime salıyorlardı. Cezaevinden çıktından sonra güzel bir hayat kurmak istedim. Ben sürekli düzenli hayatım olsun diye sınavlara da giriyordum. Hatta olayın olduğu gece İş-Kur'dan beni aradılar. Ertesi gün işe başlayacaktım. Ama olmadı. Olaydan sonra ağabeyimin yanına gittim, ambulansı ben aradım. Söyleyeceklerim bu kadar" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Nuri Kayık'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA
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Kurucaşile, Bartın, Mahkeme, Ceza, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da Kardeş Cinayeti Davasında Anne Şikayetçi - Son Dakika


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