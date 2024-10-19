Bartın'da Sağanak, Irmakta Taşkın - Son Dakika
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Bartın'da Sağanak, Irmakta Taşkın

Bartın\'da Sağanak, Irmakta Taşkın

Bartın'da 30 kg yağışla ırmak su seviyesi 2 metre yükseldi, köprü kapandı, gezi iskeleleri sular altında.

19.10.2024 10:29
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BARTIN'da etkili olan sağanağın ardından kentin içerisinden geçen ırmağın su seviyesi, 2 metre yükseldi. Gezi teknelerinin bağlandığı iskele ile piknik alanı sular altında kaldı.

Kentte 2 gündür etkili olan sağanağın ardından, metrekareye 30 kilogram yağış düştü. Yağış sonrası kent merkezinden geçip Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda su seviyesi, 2 metre yükseldi. Orduyeri Mahallesi'nde gezi teknelerinin bağlandığı iskele sular altında kaldı. Bölge, araç ve yaya trafiğine kapatılırken, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, polis ve belediye ekipleri de taşkın riskine karşı ırmak boyunca kontrollerini sürdürüyor.

8 KÖYE ULAŞIM SAĞLANAN KÖPRÜ KAPANDI

Irmağın yükselmesi ile Kabagöz, Akçalı, Tabanözü, Epçiler, Hasanlar, Alibaş, Fırınlı ve Sipahiler köylerinin Bartın ile bağlantısını sağlayan köprü trafiğe kapatılırken, ulaşım da alternatif yollardan sağlanıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 48 saatte Bartın kent merkezine 30 kilogram, Amasra ilçesine 35 kilogram, Kurucaşile ilçesine 68 kilogram ve Ulus ilçesine 54 kilogram yağış düştü.

IRMAKTAN AKAN ÇAMURLU SU DENİZİN RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

Bartın'ın dağlık kesimlerinden gelip, yaklaşık 15 kilometrelik bölümü buradan geçen Bartın Irmağı'nın getirdiği çamur, nehrin denize dökülen bölümünde suyun rengini değiştirdi. Liman bölgesinde denizin kıyı kesiminin çamurlu olduğu görüldü. Bölgede geniş bir alanın rengi, ırmaktan akan çamurlu su nedeniyle kahverengiye döndü. Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde, denizin derelerle birleştiği bölgelerde de su, çamurun rengini aldı.

DENİZ ÜZERİNDE GÖKKUŞAĞI

Bartın'ın mavi bayraklı plajı İnkumu'nda, deniz üzerinde gökkuşağı oluştu. Aynı anda Bartın Limanı'na girmek için demir atan yük gemileriyle de güzel görüntüler ortaya çıktı. Yaklaşık 15 dakika boyunca deniz üzerinde gözlenebilen 2 gökkuşağı, daha sonra kayboldu.

Kaynak: DHA

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