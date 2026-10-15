Bartın'da sağanak su baskınına yol açtı, Amasra'ya metrekareye 50 kilogram yağış düştü - Son Dakika
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Bartın'da sağanak su baskınına yol açtı, Amasra'ya metrekareye 50 kilogram yağış düştü

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Bartın\'da sağanak su baskınına yol açtı, Amasra\'ya metrekareye 50 kilogram yağış düştü
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Bartın'da etkili olan sağanak, kara yollarında su birikintileri oluşturup trafik akışını olumsuz etkiledi. Kent merkezinde 2 saatte metrekareye 26 kilogram, Amasra ilçesine 50 kilogram yağış düşerken bazı iş yerleri ve evlerin bodrum katlarında su baskını yaşandı.

BARTIN'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Bartın'da etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, trafik olumsuz etkilendi. Bazı iş yerleri ve evlerin bodrum katlarında, su baskınları yaşandı. Kent merkezinde 2 saatte metrekareye 26 kilogram, Amasra ilçesine 50 kilogram yağış düştü. Bartın-Zonguldak ve Bartın-Karabük kara yollarında oluşan su birikintileri nedeniyle trafik akışı olumsuz etkilendi. Karayolları ekipleri, su biriken yollarda çalışma yaptı. Kent merkezinde tıkanan mazgallar nedeniyle bazı iş yerlerinde küçük çaplı su baskınları yaşandı. Yamaçlardan gelen yağmur suları ise bazı binaların bodrum katlarını doldurdu.

Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bartın'da sağanak su baskınına yol açtı, Amasra'ya metrekareye 50 kilogram yağış düştü - Son Dakika
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