Bartın'da Sahte Rapor Operasyonu - Son Dakika
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Bartın'da Sahte Rapor Operasyonu

Bartın'da sahte sağlık raporlarıyla dolandırıcılık yapan 17 zanlı adliyeye sevk edildi.

30.01.2025 12:48
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Bartın'da düzenlenen "sahte rapor" operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlı adliyeye sevk edildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca, "kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketler nezdinde nüfuz sahibi oldukları izlenimi vererek usulsüz sağlık raporları ile emeklilik işlemleri gerçekleştirme, sahte sağlık raporları temin ederek ÖTV indiriminden faydalanma, işe yerleştirme vaadiyle haksız menfaat sağlama" iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında Bartın merkez ile Amasra ilçesinde 28 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

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