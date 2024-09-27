Bartın'da Trafik Kazası: 62 Yaşındaki Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Bartın'da Trafik Kazası: 62 Yaşındaki Sürücü Ağır Yaralandı

Bartın\'da Trafik Kazası: 62 Yaşındaki Sürücü Ağır Yaralandı

Bartın-Ankara yolunda otomobil, Karayolları kamyonuna çarptı. Sürücü Mehmet Kara ağır yaralı.

27.09.2024 14:19
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BARTIN'da Karayolları'na ait kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Kara (62), ağır yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Bartın- Ankara yolu Gecen Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bartın istikametine giden Mehmet Kara yönetimindeki 73 AZ 396 plakalı otomobil, yolda temizlik çalışması yapan Ali Erkiş yönetimindeki 06 DUE 907 plakalı Karayolları'na ait kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, aracın ön camından fırladı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Kara, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ali Erkiş ifadesi için polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bartın'da Trafik Kazası: 62 Yaşındaki Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika

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