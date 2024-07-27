Umuma açık tuvalette bir kişi ölü bulundu

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Bartın'da bir kişi kent merkezindeki umuma açık tuvalette ölü bulundu.

Kemerköprü Mahallesi Rüştiyeler Sokak'ta umuma açık tuvalette bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Sağlık ekipleri, Nizamettin A. (74) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Nizamettin A'nın cesedi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü.