Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı

Bartın'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptıkları belirlenen 13 şüphelinin yakalanması için il genelinde belirlenen 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar, hassas terazi, çok sayıda silah, tüfek ve mühimmat ile suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.