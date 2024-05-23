Bartın'ın coğrafi işaretli lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı - Son Dakika
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Bartın'ın coğrafi işaretli lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı

Bartın\'ın coğrafi işaretli lezzetleri Türk Mutfağı Haftası\'nda tanıtıldı

Bartın'ın coğrafi işaretli lezzetleri, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara sunuldu. Etkinlikler, kortej yürüyüşü ve halk oyunu gösterileriyle renklendi. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, coğrafi işaret alan ürünlerin önemine vurgu yaparak, Bartın'ın keşfedilmesi gereken bir il olduğunu belirtti. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, etkinlikte Bartın'ın lezzetlerini deneme fırsatı buldu.

23.05.2024 19:23
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Bartın'ın coğrafi işaretli lezzetleri, "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinde vatandaşlara ikram edildi.

Hafta kapsamında düzenlenen etkinlikler, Hükümet Caddesi'nden kortej yürüyüşüyle başladı.

Gazhane Kültür Parkı'nda sona eren yürüyüşün ardından halk oyunu gösterileri sunuldu.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, burada yaptığı konuşmada, mavi ile yeşilin buluştuğu Bartın'ın, günden güne gelişen bir il olduğunu söyledi.

Kentte coğrafi işaret alan ürünlerin bulunduğuna değinen Arslan, şöyle konuştu:

"Ağda tatlımız, beyaz baklavamız, incir dondurmamız, kabak burma tatlımız, pirinçli mantımız, tatlı böreğimiz, çöven ekmeğimiz, yağlı gözlememiz, yumurtalı ıspıt yemeğimiz işaretli ürünler arasında yerini almıştır. Yöresel lezzetlerimiz, bizlerin kültürüdür. Ülkemiz hem yemek kültürü açısından hem de doğal ve tarihi güzellikleri açısından çok büyük potansiyel barındırmakta. Bartın'ımız, Türkiye içerisinde gerçekten keşfedilmesi gereken bir ilimizdir."

Konuşmanın ardından stantları gezen protokol üyeleri ve vatandaşlar, kentin coğrafi işaret alan lezzetlerini tattı.

???????Etkinliğe, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Aslan, İl Genel Meclis Başkanı Turhan Kalaycı, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. ???????

Kaynak: AA

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