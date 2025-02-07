Bartın-Kastamonu Kara Yolunda Kar Yağışı Etkili Oldu

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BARTIN- Kastamonu kara yolunun Soğucaksu geçidinde kar yağışı etkili oldu. Yolda aksama yaşanmazken, bölge dronla görüntülendi.

Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu Pınarbaşı ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun bin 30 rakımlı Soğucaksu geçidinde kar yağışı etkili oldu. Bölgede kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Karayolları ekipleri kar küreme çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tuttu. Soğucaksu geçidine yakın köyler Hasanören, Göksu, Şirinler ve Isırganlı köyleri ile karla kaplanan bölge dronla görüntülendi.