Barzani ve Crosetto Terörle Mücadeleyi Görüştü - Son Dakika
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Barzani ve Crosetto Terörle Mücadeleyi Görüştü

IKBY Başkanı Barzani, İtalya Savunma Bakanı Crosetto ile terörle mücadele ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

22.12.2024 16:16
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile terörle mücadele ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

IKBY Başkanlığından, Barzani ve Crosetto'nun Erbil'de gerçekleşen görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Suriye başta olmak üzere bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, İtalya güçlerinin terörle mücadeleye katkısı, Irak ve IKBY'deki mevcut durum ve terör örgütü DEAŞ'ın yeniden canlanmasının oluşturabileceği potansiyel tehdidin değerlendirildiği belirtildi.

Crosetto'nun görüşmede ortak güvenlik zorluklarının ele alınmasında sürdürülebilir uluslararası iş birliğinin öneminin altını çizdiği ve İtalya'nın bölgeye destek verme konusundaki kararlılığını vurguladığı kaydedildi.

İtalya Savunma Bakanı Crosetto'nun dün Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşmesinde ikili ilişkiler, İtalya'nın Irak'a uluslararası koalisyon kapsamında verdiği destek ve Suriye'deki gelişmeler ele alınmıştı.

Kaynak: AA

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