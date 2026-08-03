Barzani ve Şara'dan Ekonomi ve SDG Teması - Son Dakika
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Barzani ve Şara'dan Ekonomi ve SDG Teması

Barzani ve Şara\'dan Ekonomi ve SDG Teması
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Barzani, Şam'da Şara ile ekonomik iş birliği ve SDG entegrasyonunu görüştü.

(ANKARA) - Irak Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede ekonomik iş birliği ve bölgesel gelişmeler ele alınırken, Suriyeli kaynaklar temasların Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki entegrasyon anlaşmasının uygulanmasını da kapsadığını bildirdi.

Irak Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Şam'daki Halk Sarayı'nda görüştü. Görüşmeye Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Barzani'ye eşlik eden heyet de katıldı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre taraflar, özellikle ekonomi alanında iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesini değerlendirdi. Bölgesel gelişmeler, ortak güvenlik meseleleri ve istikrarın desteklenmesine yönelik çalışmalar da görüşmede ele alındı. İş birliği hakkında daha fazla detay verilmedi.

Barzani'nin Şara'nın resmi daveti üzerine gerçekleştirdiği ziyaret, Beşar Esad yönetiminin Aralık 2024'te devrilmesinden bu yana Irak Kürdistan Bölgesi Başkanlığı düzeyinde Şam'a yapılan ilk ziyaret oldu.

SURİYE DEMOKRATİK GÜÇLERİ İLE ENTEGRASYON SÜRECİ GÜNDEMDE

Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasında SDG'den doğrudan söz edilmedi. Fransa basınına konuşan ve isimleri açıklanmayan Suriyeli kaynaklar ise görüşmelerin Şam yönetimi ile SDG arasında varılan anlaşmanın uygulanmasına odaklandığını belirtti.

Kaynaklardan biri, tarafların SDG'nin Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu için izlenecek yöntemleri ele alacağını ifade etti. Bir diğer diplomatik kaynak da ziyaretin temel gündeminin anlaşmanın uygulanmasının takibi olduğunu bildirdi.

Şam yönetimi ile Kürtlerin öncülüğündeki SDG, 18 Ocak'ta ateşkes ve entegrasyon anlaşması imzalamıştı. Anlaşma, SDG'ye bağlı birliklerin Suriye ordusuna katılmasını ve ülkenin kuzeydoğusundaki bazı askeri ve idari yapıların merkezi yönetime devredilmesini öngörüyor.

Barzani, daha önce yaptığı açıklamalarda entegrasyon sürecine desteğini dile getirerek Kürtlerin ve Suriye'deki diğer toplulukların haklarının birleşik bir Suriye'nin gelecekteki anayasasında güvence altına alınması gerektiğini belirtmişti.

İki lider, bu sene 17 Nisan'da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya gelmişti. Görüşmede ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, bölgesel güvenlik ve Şam yönetimi ile SDG arasındaki anlaşmanın uygulanması değerlendirilmişti.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Şara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barzani ve Şara'dan Ekonomi ve SDG Teması - Son Dakika

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