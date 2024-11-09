Başak Cengiz 3. Yılında Anıldı - Son Dakika
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Başak Cengiz 3. Yılında Anıldı

Başak Cengiz 3. Yılında Anıldı

Samuray kılıcıyla öldürülen mimar Başak Cengiz, mezarı başında anıldı. Acısı taze kalmaya devam ediyor.

09.11.2024 15:14
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İSTANBUL'da kaldırımda yürürken, tanımadığı Can Göktuğ Boz (30) tarafından samuray kılıcıyla öldürülen mimar Başak Cengiz (28), ölümünün 3'üncü yıl dönümünde Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Eğitim için 2021 yılında Ankara'dan İstanbul'a giden mimar Başak Cengiz, 9 Kasım akşamında Ataşehir Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'ta evine doğru yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcıyla saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Başak Cengiz, ölümünün 3'üncü yıl dönümünde kabri başında anıldı. Anmaya ailesi, yakınları, arkadaşları ve AK Parti Çankaya İlçe Teşkilatı üyeleri katıldı.

Cengiz ailesinin avukatı Mustafa Tırtır, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nin, Boz'a, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan takdiri indirim uygulanmadan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 'Nitelikli tehdit' ve 'Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan verilen 5 yıl hapis cezasını onandığını hatırlattı. Avukat Tırtır, "Neden öldürüldüğü noktasında herhangi bir bilgimiz yok. Ama ne yazık ki şu var. Türkiye'de sosyal medyaya girdiğinizde, internete girdiğinizde birçok insanın herhangi bir sebep olmadan da öldürüldüğünü ne yazık ki görüyoruz" dedi.

'ACIMIZ İLK GÜNKÜ GİBİ TAZE'

Anne Beyhan Cengiz, "Başak Cengiz gelmeyecek. Başak Cengiz gelmeyecek ama zalim hayattan kopardığını sansa bile o sevinci o yaşamayacak. Çünkü Başak Cengiz her gönülde yaşıyor. Başak Cengiz duruşuyla, resimdeki bakışıyla bile herkese mesaj veriyor. Mahkemenin kararının onanması bir nebze yüreğimize su serpti fakat acımız ilk günkü gibi taze. Bu caninin bile isteyerek suç işlemesinin elbette bir karşılığı, bir cezası olacaktı. Fakat sadece Başak Cengiz'i katledişinin mücadelesi değildi; kadınlarımızın, gençlerimizin, evlatlarımızın adınaydı bu savaş" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Başak Cengiz 3. Yılında Anıldı - Son Dakika

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