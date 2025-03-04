Başak Demirtaş: "Sağlığım İyi, Daha da İyiye Gidiyor"

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(İSTANBUL) - Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, birkaç gün önce geçirdiği ameliyata ilişkin "Sağlığım iyi, daha da iyiye gidiyor" açıklamasını yaptı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, birkaç gün önce ameliyat olmuş, Selahattin Demirtaş da tutulduğu Edirne Cezaevi'nden ameliyat olan eşi Başak Demirtaş'a refakat etmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel izniyle İstanbul'a götürülmüştü.

Başak Demirtaş, sağlık durumuyla ilgili X hesabından açıklama yaptı. Demirtaş'ın paylaşımı şöyle:

"Herkese merhabalar. Sağlığım iyi, daha da iyiye gidiyor. Tedavim boyunca özveriyle çaba gösteren tüm sağlık emekçilerine çok teşekkür ediyorum. Merak eden, soran, dua eden, selam gönderen herkese, halkımıza çok teşekkür ediyorum, sağolun, var olun."