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Başakşehir'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Başakşehir'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Başakşehir'de meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin arızalanması sonucu yol kenarına çekilmesi sırasında arkadan gelen hafif ticari araç önce arızalanan otomobile çarptı, ardından başka bir hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve yaralılardan birinin durumu ağır. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, trafik ise araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Başakşehir\'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1\'i ağır 3 kişi yaralandı
20.01.2024 - 23:29,
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Başakşehir'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Eski Edirne Asfaltı Caddesi Feneryolu mevkisinde arızalanan bir otomobil, sürücüsü tarafından yolun kenarına çekildi. Bu sırada arkadan gelen Abbas Y. idaresindeki 34 KY 2840 plakalı hafif ticari araç önce arızalanan otomobile çarptı, ardından savrularak başka bir hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada Abbas Y. ile diğer hafif ticari araçtaki İsmet İ. ve Çağla İ. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Abbas Y'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza dolayısıyla yoğunlaşan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA
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