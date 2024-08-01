Başakşehir\'de 9 Yaşındaki Kız Çocuğunu Taciz Eden Şüpheli Gözaltına Alındı

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Başakşehir'de, 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Güvercintepe Mahallesi 44 Sokak'ta madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Y.B'nin 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiası üzerine polis olay yerine geldi.

Şüpheliyi darbetmek isteyenlere izin vermeyen polis, gözaltına aldığı Y.B'yi zırhlı araçla polis merkezine götürdü.

Zanlının evinin önünde toplanan mahalle sakinleri, Y.B'nin ikametini taşladı.

Emniyet güçleri, uyarılara rağmen bölgeden ayrılmayan vatandaşları biber gazıyla müdahale ederek dağıttı.

Polisin bölgedeki güvenlik önlemleri sürüyor.