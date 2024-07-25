Bebeklere skandal uygulama! Aşı yerine tercih edilen yönteme soruşturma - Son Dakika
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Bebeklere skandal uygulama! Aşı yerine tercih edilen yönteme soruşturma

Bebeklere skandal uygulama! Aşı yerine tercih edilen yönteme soruşturma

Başakşehir'de bir muayenehanede bebeklere hacamat yapıldığına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine soruşturma başlatıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, muayenehanede çocukluk çağı aşılarının yerine hacamat uygulandığı iddiasıyla ilgili delillere el koydu. Şüpheli gözaltına alındı ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Sağlık Bakanlığı da konuyla ilgili idari soruşturma başlattı.

25.07.2024 17:03
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İstanbul Başakşehir'de, bir muayenehanede bebeklere hacamat yapıldığına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçedeki muayenehanede "Çocukluk çağı aşılarının yerine uygulanabileceği" iddiasıyla bebeklere hacamat uygulaması yapıldığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlattı. Sosyal medyada paylaşılan ilanda ise "Aşı yerine bebek ve çocuklarınıza hem gaz için hem altına kaçırma sorunları için hacamat yaptırabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

MUAYENEHANEDE ARAMA YAPILDI

Ekipler, soruşturma kapsamında muayenehanede yaptığı aramada bazı delillere el koydu. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı. Sağlık Bakanlığının da konuya ilişkin idari soruşturma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bebeklere skandal uygulama! Aşı yerine tercih edilen yönteme soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Berat Yıldïrım: Hacamat ta şifa vardır ve sünnet herkese yapılabilinir ama ne olduğu belirsiz aşılar zararlı en son covitte gördük topuktan alınan kan gereksiz nebevî tıpta şifayı aramak lazım 40 7 Yanıtla
  • güven elibol: Tüm dünyada 5 bin yıldır uygulanan bir yöntem ilaç firmaları bu durumdan rahatsız oldu anlaşılan 10 1 Yanıtla
  • ahmet ak: hacamatın neyi zararlı. araştırdınız mı haberi yaparken 6 1 Yanıtla
  • Murat Sert: Hacamat gelmeli bütün hastanelere.gercek tedaviye dönün.ilaclarla insanlari zehirlemeyin 6 1 Yanıtla
  • Selami Karagülle: Tedavi olduğunuz şeylerin en hayırlısı hacamattır Hadisi şerif 2 1 Yanıtla
  • yakup suri : Resulullah bugün yaşasa bu hacamat denen şeyi yapmazdı yerine kan verirdi..burada resulullahın anlatmak istediği zaten vücuttan kan çıkarıp kanı tazelemek... hacamat bilmeyen insanların elinde tehlikeli olabilir 1 1 Yanıtla
  • Selami Karagülle: Vücudu zararlı toksinlerden ağır metallerden temizlemenin tek yolu yan en etkisi sıfır olan hacamattır 2 0 Yanıtla

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