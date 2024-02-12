Başakşehir'de Düğün Eğlencesinde Silahla Ateş Eden 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Başakşehir'de Düğün Eğlencesinde Silahla Ateş Eden 2 Şüpheli Yakalandı

Başakşehir\'de Düğün Eğlencesinde Silahla Ateş Eden 2 Şüpheli Yakalandı

Başakşehir'de düğün eğlencesi sırasında uzun namlulu silahlarla havaya ateş eden 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerle birlikte 2 uzun namlulu tüfek ve 3 şarjör ele geçirildi.

12.02.2024 19:42
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BAŞAKŞEHİR'de düğün eğlencesi sırasında uzun namlulu silahlarla havaya ateş eden 2 maganda polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla yakalandı. Şüphelilerle birlikte 2 uzun namlulu tüfek ve 3 şarjör de ele geçirildi.

Olay, dün Güvercintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün eğlencesi yapan gruptaki 2 kişi ellerindeki uzun namlulu silahlarla havaya defalarca ateş etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, ateş eden 2 kişinin kimliklerini belirledi. Y.K ve S.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 2 adet uzun namlulu tüfek ve 3 adet şarjör ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Başakşehir'de Düğün Eğlencesinde Silahla Ateş Eden 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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