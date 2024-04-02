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Başakşehir'de El Bombalı Saldırı: İki İş Yerine Saldıran Şüpheliler Kaçtı - Son Dakika
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Başakşehir'de El Bombalı Saldırı: İki İş Yerine Saldıran Şüpheliler Kaçtı

Başakşehir'de motosikletli ve kar maskeli iki kişi, Hint restoranı ile iki iş yerinin önüne el bombası atarak kaçtı. El bombasının patlaması sonucu iş yerlerinin camları kırıldı. Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

02.04.2024 05:59
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Başakşehir'de motosikletli ve kar maskeli iki kişi, Hint restoranı ile iki iş yerinin önüne el bombası atarak kaçtı.

Gece saatlerinde Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Doğa Parkı Caddesi'ne plakası kapatılmış motosikletle gelen kar maskeli iki kişi, Hint restoranı ile yanında ve karşısında bulunan tadilat halindeki iş yerlerinin önüne el bombası attı.

El bombasının patlaması sonucu iş yerlerinin camları kırıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. TEM Şube, olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri çevrede araştırma yaptı.

Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan saldırı anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde olay yerine gelen şüphelilerden birinin bombayı attıktan sonra kaçması ve patlama yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Başakşehir'de El Bombalı Saldırı: İki İş Yerine Saldıran Şüpheliler Kaçtı - Son Dakika

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