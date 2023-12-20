Başakşehir\'de hamile öğretmene saldıran veli tutuklandı.

Başakşehir'de, çocuğunu sınıfına bırakma isteği reddedilince hamile öğretmeni darbedip güvenlik görevlisine yumruk atan veli tutuklandı.

Şahintepe Mahallesi'ndeki Hacı Ali Osman Gül İlkokulu'nda 13 Aralık'ta, çocuğunu sınıfına kadar bırakmasına izin verilmeyince 3 aylık hamile öğretmen E.Ç'ye hakarette bulunup darbeden, güvenlik görevlisi R.Ç'ye de yumruk atan M.Ö, gözaltına alınarak, "görevli memura mukavemet", "kasten yaralama", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.