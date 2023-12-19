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Başakşehir'de hamile öğretmeni darbeden veli yakalandı - Son Dakika
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Başakşehir'de hamile öğretmeni darbeden veli yakalandı

Başakşehir'de bir veli, çocuğunu sınıfa bırakma isteği reddedildiği için hamile öğretmeni darbetti ve güvenlik görevlisine yumruk attı. Şüpheli veli polislerce yakalandı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başakşehir\'de hamile öğretmeni darbeden veli yakalandı
19.12.2023 - 13:55,
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Başakşehir'de, çocuğunu sınıfına bırakma isteği reddedildiği gerekçesiyle çıkan tartışmada hamile öğretmeni darbeden ve güvenlik görevlisine yumruk atan veli yakalandı.

Şahintepe Mahallesi'ndeki Hacı Ali Osman Gül İlkokulu önüne 13 Aralık'ta gelen veli M.Ö. çocuğunu sınıfa kadar bırakmak istedi.

Okulun güvenlik görevlisi R.Ç, Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine aykırı olduğu gerekçesiyle veliye izin vermedi.

Bu duruma öfkelenerek zorla okula giren M.Ö, aynı gerekçeyle sınıfta tartıştığı 3 aylık hamile öğretmen E.Ç'yi hakaret edip darbetti.

Şüpheli veli, kendisine engel olmak isteyen güvenlik görevlisine de yumruk attı.

Şikayet üzerine polislerce yakalanan M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşanan olay okulun güvenlik kameralarınca da kayda alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Başakşehir'de hamile öğretmeni darbeden veli yakalandı - Son Dakika
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