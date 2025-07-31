Başakşehir'de av tüfeğiyle havaya ateş eden kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güvercintepe Mahallesi Osmanlı Caddesi'nde bir kişinin elinde tüfekle yürüyerek havaya ateş açtığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Kimliği belirlenen C.A, polis ekiplerince olayda kullandığı av tüfeğiyle yakalandı.
Alkollü olduğu tespit edilen C.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Başakşehir'de Havaya Ateş Açan Kişi Gözaltında - Son Dakika
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