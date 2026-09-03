Başakşehir'de inşaat göçüğünde 1 işçi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı
Başakşehir Şamlar Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında istinat duvarı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçiden F.Y. (27) hayatını kaybederken, yaralı T.Y. (25) hastaneye kaldırıldı; olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Başakşehir'de, inşaat alanındaki toprak kayması sonucu göçük altında kalan 2 işçiden 1'inin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Şamlar Mahallesi'nde bir inşaat alanındaki istinat duvarının yapım çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 işçinin toprak altında kaldığının tespit edilmesinin ardından ekipler çalışma başlattı.
Göçük altından yaralı olarak çıkarılan T.Y. (25) sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda F.Y'nin (27) ise cansız bedenine ulaşıldı.
Savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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