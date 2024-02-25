Başakşehir'de iş insanının öldürülmesiyle ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Başakşehir'de iş insanının öldürülmesiyle ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı

Başakşehir\'de iş insanının öldürülmesiyle ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı

Başakşehir'de iş insanı Abdulkadir Altuğrul'un öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. İncelemeler sonucunda, Altuğrul'u silahla vuran kişinin Mazlum B. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin işlemleri tamamlandıktan sonra Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

25.02.2024 14:15  Güncelleme: 14:17
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Başakşehir'de iş insanının öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İş insanı Abdulkadir Altuğrul'un 3 Ocak'ta Başakşehir Mahallesi'nde silahla vurularak öldürülmesinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, Altuğrul'u silahla vuran kişinin Mazlum B. olduğu belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerden Mazlum B. ile maktulün eşi H. Altuğrul'un yanı sıra Ş.A, M.S. ve T.G'yi İstanbul'da, S.K. ile U.A'yı da Hakkari'de düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Bu arada, iş insanının öldürülme anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, aracından inip bagajdan eşyalarını almaya çalışan Abdulkadir Altuğrul'a arkadan yaklaşan Mazlum B'nin silahla ateş ettikten sonra kaçtığı görülüyor.

Kaynak: AA

Küçükçekmece, Başakşehir, Güvenlik, Adliye, Cinayet, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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