Başakşehir'de İSKİ isale hattı patladı, iki mahallede su kesildi - Son Dakika
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Başakşehir'de İSKİ isale hattı patladı, iki mahallede su kesildi

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Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nden geçen İSKİ'ye ait ana isale hattındaki borunun patlaması sonucu cadde ve sokaklar suyla kaplandı, bazı yollar trafiğe kapatıldı. Patlama nedeniyle Güvercintepe ve Altınşehir mahallelerinde su kesintisi yaşandı.

Başakşehir'de, İSKİ'ye ait ana isale hattındaki borunun patlaması sonucu suyla kaplanan bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatılırken, bazı mahallelerde su kesintisi yaşandı.

Güvercintepe Mahallesi'nden geçen İSKİ'ye ait ana isale hattındaki su borusunda patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Borudan fışkıran su, cadde ve sokaklarda göllenmelere yol açarken, bazı yollar araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Patlama sonucu Başakşehir Millet Bahçesi'nin peyzaj alanları tahrip oldu, İSKİ??????? Arıtma Tesisleri Yolu'nun bir kısmında da asfalt zarar gördü.

Olayın ardından Güvercintepe ve Altınşehir mahallelerinde su kesintisi meydana geldi.

Ekipler bölgedeki suyu büyük oranda tahliye ederken, patlayan borunun ve zarar gören yolun onarılmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Başakşehir'de İSKİ isale hattı patladı, iki mahallede su kesildi - Son Dakika

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