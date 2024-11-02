Başakşehir'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Başakşehir'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Başakşehir\'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Kombi bacasının kopması sonucu bir aile karbonmonoksit gazından zehirlendi, 81 yaşındaki doktor hayatını kaybetti.

02.11.2024 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir'de kombi bacasının yerinden çıkmasıyla karbonmonoksit gazından zehirlenen Doktor Zafer Nuhoğlu (81) hayatını kaybederken eşi Asiye Nuhoğlu (79) ile oğlu Mert Nuhoğlu (45) hastaneye kaldırıldı. Nuhoğlu ailesinin dün akşam kendilerini kötü hissettikleri için gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye gittikleri ancak kendi rızalarıyla akşam eve döndükleri öğrenildi.

Olay, Başakşehir 2. Kısım Mahallesi'nde bir dairede yaşandı. Zafer Nuhoğlu ve eşi Asiye Nuhoğlu'nu oğulları ziyarete geldi. Ancak aile dün akşam yedikleri yemekten zehirlendiklerini düşünerek hastaneye gitti.

Burada yapılan tedavinin ardından Nuhoğlu ailesi iyi hissettiğini söyleyerek rızalarıyla hastaneden ayrıldı. Bu sabah işe gitmeyen Zafer Nuhoğlu'nun sekreteri kendisine ulaşamayınca komşularını aradı. Aynı anlarda eşi de Mert Nuhoğlu'na ulaşmaya çalıştı ve komşuları arayarak durumu anlattı. Bunun üzerine komşular kapıyı kırarak eve girdi. İçeride aileyi baygın halde buldular. Polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zafer Nuhoğlu'nun hayatını kaybettiğini, Asiye ve Mert Nuhoğlu'nun ise baygın olduğunu belirledi. Asiye ve Mert Nuhoğlu ambulanslarla hastaneye kaldırılırken Zafer Nuhoğlu'nun cansız bedeni savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede Nuhoğlu ailesinin evlerindeki kombinin bacasının yerinden çıktığı, ailenin sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ihtimali üzerinde duruldu. Olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri de gaz sızıntısıyla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Başakşehir, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Çevre, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başakşehir'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:31 “Canımı sıktı“ diyerek Şirin’in canını alan katil zanlısı Mustafa Örün tutuklandı "Canımı sıktı" diyerek Şirin'in canını alan katil zanlısı Mustafa Örün tutuklandı
17:00 Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış
16:01 Mansur Yavaş’tan çok konuşulacak çıkış: Yörüngesini şaşıran ben değilim Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak çıkış: Yörüngesini şaşıran ben değilim
15:42 Kore gazisine büyük ayıp Konuşurken sözleri boğazına düğümlendi Kore gazisine büyük ayıp! Konuşurken sözleri boğazına düğümlendi
14:46 Bir kentimiz diken üstünde Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi Bir kentimiz diken üstünde! Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi
01:55 6 yaşındaki Şirin’den kahreden haber geldi Katil her şeyi itiraf etti 6 yaşındaki Şirin'den kahreden haber geldi! Katil her şeyi itiraf etti
00:36 Piyasaların merakla beklediği haber geldi Uluslararası kuruluş Türkiye’nin kredi notunu değiştirdi Piyasaların merakla beklediği haber geldi! Uluslararası kuruluş Türkiye'nin kredi notunu değiştirdi
23:54 Vakaya giden ambulansı böyle engelledi Pes dedirten olay anbean kamerada Vakaya giden ambulansı böyle engelledi! Pes dedirten olay anbean kamerada
23:23 Galatasaray, Osimhen’in bonservisi için masaya oturacak Galatasaray, Osimhen'in bonservisi için masaya oturacak
23:14 Netanyahu’yu köşeye sıkıştıracak gelişme Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı Netanyahu'yu köşeye sıkıştıracak gelişme! Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı
23:04 Fenerbahçe Beko, THY Euroleague’de Partizan’ı 89-72 yendi Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de Partizan'ı 89-72 yendi
22:38 İsrail ile ticaret devam ediyor mu Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı İsrail ile ticaret devam ediyor mu? Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı
22:30 Real Madrid’de Arda Güler skandalı Real Madrid'de Arda Güler skandalı
22:05 Gaziantep FK, Göztepe’yi 2-1 mağlup etti Gaziantep FK, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 18:05:31. #1.12#
SON DAKİKA: Başakşehir'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.