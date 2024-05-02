Başakşehir'de kavgada bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Başakşehir'de kavgada bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Başakşehir\'de kavgada bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Başakşehir'de aralarında husumet bulunan B.A. (16) ile A.R.Ç. (17) arasında çıkan kavgada A.R.Ç. tarafından bıçaklanan B.A., hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olayın şüphelisi A.R.Ç'yi yakaladı ve adliyeye sevk etti.

02.05.2024 15:03
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Başakşehir'de çıkan kavgada bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen B.A. (16) ile A.R.Ç. (17), Ziya Gökalp Mahallesi'nde karşılaşınca kavga etti.

Kavga sırasında A.R.Ç. yanındaki bıçakla B.A'yı yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Kendi imkanlarıyla hastaneye giden B.A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastane görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan polise ekipleri, şüpheli A.R.Ç'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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