Başakşehir\'de Otomobil Kazası: Ölü ve Yaralılar Var

İstanbul için bomba iddia: AK Parti saatler kala adaylığını tebliğ etti

BAŞAKŞEHİR'de, iddiaya göre iki otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde saat 19.00 sıralarında iddiaya göre iki otomobil çarpıştı. Kazanın ardından otomobiller tanınmaz hale gelirken, kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.