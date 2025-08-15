Başakşehir'de Kurgu Silahlı Saldırıya Gözaltı

Başakşehir'de, sokakta kaçan bir kişiye motosikletten silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin kurgu görüntünün sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin 4 çocuk zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokakta kaçan bir kişiye seyir halindeki motosikletten ateş açılması görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, görüntünün 10 Temmuz'da Başakşehir'de çekilen kurgu bir video olduğu, olayda 17 yaşındaki M.A.T'nin motosikleti kullandığı, 16 yaşındaki Ö.F.B'nin silahla ateş ettiği, 16 yaşındaki M.B.B'nin vurulma rolünü oynadığı ve 16 yaşındaki Y.A'nın da çekimi gerçekleştirdiği belirlendi.

Polis ekipleri, 4 çocuk şüpheliyi olayda kullanılan kurusıkı tabancayla yakaladı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.