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Başakşehir'de motokurye kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Başakşehir'de motokurye kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti

Başakşehir'de meydana gelen kazada motokurye Feridun Kaplaner, kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

03.01.2024 - 18:00,  Güncelleme: 18:07
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BAŞAKŞEHİR'de motokurye Feridun Kaplaner'in kamyon altında kalarak hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, 27 Aralık günü Başakşehir Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana gelmişti. Seyir halindeki kamyon şoförü F.K, kör noktada kalarak kamyonun önüne geçen motokurye Feridun Kaplaner'e çarparak ezdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaplaner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyon şoförünün olay yerine gelen çok sayıda kuryeden korktuğu gerekçesiyle kaza yerinden ayrılarak emniyete gidip teslim olduğu öğrenildi.

Feridun Kaplaner'in kamyon altında kalarak hayatını kaybettiği anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Başakşehir\'de motokurye kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Başakşehir'de motokurye kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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