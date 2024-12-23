Başakşehir'de Otomobil Yangını - Son Dakika
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Başakşehir'de Otomobil Yangını

Başakşehir'de bir şüpheli, yanıcı madde dökerek park halindeki otomobili ateşe verdi. Yangın hasara yol açtı.

23.12.2024 12:17
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Başakşehir'de, bir şüphelinin yanında getirdiği bidonda bulunan yanıcı maddeyi döküp, iş yeri önünde park halindeki otomobili ateşe vermesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinin önünde bir otomobilin yandığı ihbarı üzerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Yanan otomobilin yanındaki iş yerinde de hasar oluştu.

Polisin çalışması sonucu yangının iş yeri sahibiyle husumetli bir akrabası tarafından çıkarıldığı belirlendi.

Kimliği belirlenen M.Ö'yü yakalamak için çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, zanlının, yanında getirdiği bidondaki yanıcı maddeyi otomobil ile iş yerinin kapısına döküp, aracı ateşe vererek, kaçması yer alıyor.

Kaynak: AA

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