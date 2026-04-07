Başakşehir'de Sanayi Sitesinde Yangın

Başakşehir'de, sanayi sitesindeki bir iş yerinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki İSTEKS Sanayi Sitesi'nde bulunan iş yerinin çatısında sabah saatlerinde yangın çıktı.
Dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, iş yerinde hasar oluştu.
