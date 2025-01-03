Başakşehir\'de Silahlı Saldırı: 4 Şüpheli Gözaltında

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Başakşehir'de bir iş yerine silahla ateş edilmesine ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İkitelli Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine 28 Aralık'ta gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin çalışma yapıldı.

Ekipler, olayın ardından motosikletle kaçan şüpheliler Y.M, B.G. ve B.A'yı, 1 Ocak'ta Fatih Tahtakale Mahallesi'nde cadde üzerinde yapılan araç takibiyle yakaladı.

Şüphelilerin aracında yapılan aramada toplam 8 kilo 500 gram uyuşturucu madde ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet adreslerine yapılan baskında da şüpheli S.İ. yakalanırken, burada yapılan aramada 510 gram uyuşturucu madde ile iş yerinin kurşunlanması sırasında kullanılan motosiklet, tabanca ve 10 fişek bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 zanlı, adliyeye sevk edildi.