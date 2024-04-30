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Başakşehir'de yabancı uyruklu kadını boğarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli, Kilis'te yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu Emine Derviş'in (35) 22 Nisan'da Güvercintepe Mahallesi'ndeki evinde bez parçasıyla boğulmuş halde ölü olarak bulunmasının ardından çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hayatını kaybeden kadının kocasının sabah saatlerinde evden ayrılmasının ardından, eşinin yeğeni H.H'nin eve geldiğini, bu kişinin bir süre sonra olay yerinden ayrıldığını tespit etti.

Şüphelinin patronu, polise, H.H'nin mesai saatinden daha geç bir saatte geldiğini, yüzünde ve boyun bölgesinde tırnak izlerine benzer yara izleri gördüğünü, bu izleri sorduğunda H.H'nin düştüğünü söylediğini anlattı.

İş yeri sahibi, akşam panik halinde eşyalarını toplayan şüphelinin, "Polis beni sorarsa burada çalıştığımı söylemeyin" diyerek, iş yerinden ayrıldığını aktardı.

Yabancı uyruklu şüpheli H.H, olaydan bir hafta sonra Kilis'te polis ekiplerince gözaltına alınarak, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirildi.

İfadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenilen H.H, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, zanlının olay öncesi sokağa gelişi ve olayın ardından koşarak uzaklaşması, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.