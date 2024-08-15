Başakşehir'deki cami çocukları bilim ve sanatla buluşturuyor - Son Dakika
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Başakşehir'deki cami çocukları bilim ve sanatla buluşturuyor

Başakşehir'deki Medine Müdafii Fahrettin Paşa Camisi, çocukları bilim, sanat ve Kur'an'ın ışığında eğlenceli ve öğretici deneyimlerle buluşturuyor. Cami, yaz kurslarıyla çocuklara yazılım, kodlama, drama, zeka oyunları ve İngilizce gibi dersler vererek onların gelişimini destekliyor.

15.08.2024 11:16
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Başakşehir'deki Medine Müdafii Fahrettin Paşa Camisi, bu yaz tatilinde çocukları bilim, sanat ve Kur'an'ın ışığında eğlenceli ve öğretici deneyimlerle buluşturdu.

Avlusunda çocuk sesleri yankılanan camide, minikler hem dini hem de modern bilimin temellerini öğrenmek için gayret gösterdi.

Yazılım ve kodlama dersleriyle teknolojiyi, drama ile kendini ifade edebilmeyi, zeka oyunlarıyla düşünsel, İngilizce ile dil becerilerini geliştiren çocuklar için cami, dini eğitimlerinin yanı sıra bilim ve sanatla da gelişimlerini sağlayan adeta bir okula dönüştü.

Medine Müdafii Fahrettin Paşa Camii İmam Hatibi Enes Abdurrahman Hibe'nin ortaya koyduğu vizyonla üç yıl önce başlatılan program, çocukları ahlaki değerlerle donatırken onları geleceğin dünyasına da hazırlamayı amaçlıyor.

"Öğrencilerimizin eğitimine sevgiyle yaklaşıyoruz"

Hibe, AA muhabirine, yaz kurslarına katılan çocukların yoğun bir Kur'an eğitimi aldıklarını, bunun yanında çeşitli sosyal faaliyetleri de desteklediklerini söyledi.

Yaklaşık 150 öğrencinin katıldığı kursta haftanın 5 günü 4 saat süren eğitimlerin son bir saatinde İngilizce, yazılım ve kodlama, drama ve zeka oyunları derslerin verildiğini belirten Hibe, "Öğrencilerimizin eğitimine sevgiyle yaklaşıyoruz, onların gelişimini desteklemek için çalışıyoruz. Camimizde mutluluğun havasını teneffüs eden aileler, tatil planlarını bile bu kursa göre yapıyor." diye konuştu.

Bu kursların amacının çocukları güzel ahlaklı bireyler olarak yetiştirmek olduğunu ifade eden Hibe, "Çocuklarımızın güzel ahlaklı yetişebilmesi ve dinin güzelliklerini bilimle alakalı derslerle bağdaştırarak, güzel bir sinerji ortaya çıkartmak için çalışıyoruz. Dinimizi bütün öğrencilerimize sevdirme gayreti içerisindeyiz." dedi.

Çocuklara bilim ve sanat desteği

Bilgisayar mühendisi Ahmet Kaplan, 3 yıldır Fahrettin Paşa Camii'nde öğrencilere yazılım-kodlama dersleri verdiğini söyledi.

Kaplan, burada ders vermekten çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Öğrenciler çok ilgili ve meraklılar. Onların bu merakını doğru algoritmalar ve kodlama teknikleriyle daha iyiye yönlendirmek istiyoruz. Çocukların seviyesine göre temel bilgisayar kavramlarını anlatıyor ve kodlamayı hayatımızdaki dini kavramlarla birleştirerek öğretiyoruz. Camideki huzuru kodlamaya da yansıtarak, çocuklarımıza hem dini hem de teknolojik bilgiler sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Drama dersi öğretmeni Gülsüm Püşüroğlu, çocukların cami ortamında kendilerini sahnedeymiş gibi hissettiklerini anlatarak, "Önceki dersimizde kelimeişehadetten girerek duygularımıza şahit olmaya kadar ilerledik. Amaç tabii burada duygularını tanıyabilmeleri, şahit olabilmeleri ve eve döndükleri zaman camideki duyguyla içlerindeki o duyguyu birleştirip güzel anılar biriktirebilmeleri." diye konuştu.

İngilizce öğretmeni Şerife Kaplan, öğrencilerin İngilizceyi istekle öğrendiklerini belirterek, "İngilizce ile sureleri daha iyi kavradıklarını düşünüyorum. Şöyle ki her lisan yeni bir insan demek. Her kelime insanın anlam dünyasında yeni bir pencere açıyor. Besmelenin Arapçasını ve Türkçesini biliyorlar ama İngilizcesini duymak onlar da yepyeni ufuklar açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sınıf öğretmeni Sümeyye Yıldırım, akıl ve zeka oyunlarını çocuklara gönüllü olarak verdiğini, bu sayede onların hem camiyi sevdiklerini hem de dikkat, konsantrasyon ve takım çalışması becerilerini geliştirdiklerini kaydetti.

Hem öğreniyor hem de eğleniyorlar

6. sınıf öğrencisi Zeynep Canan Karaman kurstaki etkinlikler ve gezilerin çok eğlenceli olduğunu belirtirken, 5. sınıf öğrencisi Elif Kaplan ise drama derslerinden büyük keyif aldığını söyledi.

9 yaşındaki Rabia Özkardeş kodlama derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerimi öğrenmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederken, 12 yaşındaki Hediye ise kursun Kur'an ezberleme konusunda büyük katkı sağladığını ve drama dersinin en sevdiği etkinlikler arasında yer aldığını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Başakşehir'deki cami çocukları bilim ve sanatla buluşturuyor - Son Dakika

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