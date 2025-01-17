Başarılı Öğrencilere Adana Kebap İkramı

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Adana'da bir işletme, takdir ya da teşekkür belgesiyle gelen öğrencilere yarıyıl tatilinde kentin tescilli lezzeti kebap ikram ediyor.

Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki işletmenin sahibi Biral Serttaş, AA muhabirine, öğrencilerin karne sevincine ortak olmak istediklerini söyledi.

Başarılı öğrencileri ödüllendirmek adına kentin tescilli lezzeti Adana kebabını ikram ettiklerini anlatan Serttaş, şöyle konuştu:

"Adana'da bu kampanya 7 yıldır geleneksel hale geldi. Tatil boyunca takdir, teşekkür belgesi alan öğrencilerimize dünyada marka değeri olan Adana dürümlerini ikram ediyoruz. Bu yıl da çocuklarımızın başarılarına destek olabilmek için böyle bir kampanya yaptık."

Takdir belgesi alan 9. sınıf öğrencisi Asya Suçetin de kampanyanın çok güzel olduğunu belirterek, "Kebap Adana'nın en sevilen yemeği, biz de çok seviyoruz. Böyle bir günde öğrencileri düşünmüş olmaları çok güzel." dedi.