Başarır, \'fon krizi\' için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi

(TBMM) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kamuoyunda "fon krizi" olarak bilinen sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin iktidara tepki göstererek "Bu işi yapan, bu parayı alan, bu işe göz yuman belli zaten; bunları biliyoruz. Bu bakanları, bu siyasetçileri açıklayın" dedi. Başarır, Meclis'te Araştırma Komisyonu kurulması çağrısında bulunarak "Meclis böyle bir şeyi araştırmayacaksa neyi araştıracak?" diye sordu.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Maltepe'de bina çökmesi sonucu iki yurttaşın yaşamını yitirmesine değinen Başarır, olası İstanbul depremine karşı TBMM, iktidar ve yerel yönetimlerin birlikte tedbir alması gerektiğini söyledi.

Başarır, "Bugün Maltepe'de üzüntü verici, acı duyduğumuz bir olayla uyandık. Maalesef ki 33 kişinin, yurttaşımızın yaşadığı bir bina çöktü. İki yurttaşımız yaşamını yitirdi. Allah'tan rahmet diliyoruz, ailelerine sabır diliyoruz. 13 kişi, 10 yurttaşımız kurtarıldı. İki kişi enkaz altında. Onların kurtarılmasını da ümitle bekliyoruz" dedi.

1987 yılında yapılan bir binanın deprem olmadan çöktüğüne işaret eden Başarır, olası İstanbul depremine dikkati çekerek şöyle konuştu:

"O yüzden muhalefeti, iktidarı, yerel yönetimleri hep beraber bu konuda tedbirli olmalıyız. Allah korusun, Allah korusun, Allah korusun... Olası bir İstanbul depremini düşünemiyoruz, düşünmek istemiyoruz ama bu gerçekle de yaşama zorunluluğumuz var. Bir an önce gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi gerek iktidar gerek yerel yönetimler deprem konusunda, böyle bir hayati konuda el ele vererek gerekli tedbirleri almak zorundayız."

"FON KRİZİ BÜYÜYOR AMA İKTİDAR SUSUYOR"

Başarır, kamuoyunda "fon krizi" olarak bilinen sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın TBMM Genel Kurulu'ndaki açıklamalarını eleştirdi.

"Fon krizi büyüyor ama iktidar susuyor" diyen Başarır, Yılmaz'ın açıklamalarında somut isimlerin paylaşılmasını beklediklerini belirterek "Bu işe bulaşan siyasetçileri, bürokratları, isimlerini duymak istiyorduk ama her gün televizyonlarda konuşulan ekonomistlerin, borsa uzmanlarının açıklamalarını bize yaptı" ifadesini kullandı.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin Cevdet Yılmaz'a yönelttiği soruları hatırlatan Başarır, "Bir bakanın babası fona 470 milyon yatırıp 830 milyon aldı mı? Bu çok somut bir soru. Yine bir bakan 170 milyon lira parayla fondan çıktı mı? Bir de danışmanlarınız, Sayın Cevdet Yılmaz, bu fona para yatırdı mı?" dedi.

Yılmaz'ın, özel kalemi ile danışmanların toplam 7 milyon liralık işlem yaptığı yönündeki açıklamasına da tepki gösteren Başarır, şöyle devam etti:

"Bu danışmanlar... Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bu Meclis'te de danışmanlar var. Maalesef ki onlar Kurban Bayramı'nda 7 kişi toplanıp danaya giremiyor. Ama sizin danışmanlarınız, özel kaleminiz 7 milyon toplayıp girivermiş. Ne kadar güzel, değil mi? 7 milyon..."

"MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULSUN"

Fon krizine ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını isteyen Başarır, muhalefet partilerinin araştırma komisyonu kurulması yönündeki önergelerinin iki gündür görüşülemediğini söyledi. Başarır, "Biraz ciddi olmak zorundayız. Bu işi yapan, bu parayı alan, bu işe göz yuman belli zaten; bunları biliyoruz. Bu bakanları, bu siyasetçileri açıklayın. Bakın; salı, çarşamba, perşembe, bugün Meclisin üçüncü günü. Tüm muhalefet partileri 'Araştırma Komisyonu kurulsun' diye önerge verdi. İki gündür görüşemiyoruz. Bakalım, bugün görüşebilecek miyiz. Çok basit ya. Meclis böyle bir şeyi araştırmayacaksa neyi araştıracak? ya da bunu Meclisin araştırmasından niye korkuyoruz, çekiniyoruz?" değerlendirmesinde bulundu.

Başarır, tüm siyasetçileri genelleme yaparak suçlamadığını belirterek "Hepsine foncu demem. İşlerinde dürüst, işini yapan, asla bu işe bulaşmamış insanlar var çünkü kendileri söylüyor ve inanıyorum. Ama bulaşanlar varsa bunu bilmek zorundayız. Benim partimde varsa da bilmek zorundayız, AK Parti'de varsa da bilmek zorundayız, diğer partilerde varsa da bilmek zorundayız" dedi.

Meclis Araştırma Komisyonu kurulması çağrısını yineleyen Başarır, "Meclis bu işi enine, boyuna, uzun uzun araştırsın; raporunu halkla paylaşsın, kamuoyuyla paylaşsın. Bugün kaçmasınlar. Bugün Meclisi kapatmasınlar. Bugün tüm partiler bu önergelerle ilgili taleplerini, isteklerini konuşsun. Bakalım kim, neye, nasıl el kaldıracak, el indirecek; kim neye oy verecek göreceğiz" diye konuştu.

Eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşinin ifade vermesine ilişkin Başarır, "Dün Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifade verdi. Gören var mı girişini? Sayın basın, var mı? Çıkışlarını gören var mı? VIP miymiş bakan? Olacak şey mi, arkadaşlar?" ifadelerini kullandı.

Başarır, Kaya'nın önce "Biri beni yönlendirdi" dediğini, daha sonra ise yatırımı kendi öngörüsüyle yaptığını söylediğini savunarak, "Vallahi Sayın Bakan, sen bu kadar öngörülüydün, parana para katıyordun, keşke bu yeteneğini bakanken sergileseydin de Türkiye'nin ekonomisi bu duruma gelmeseydi. Öngörülerinizi kendi cebiniz için mi görüyorsunuz? Bakanlık yapmışsınız" dedi.

Başarır, Kaya'nın ifade verip çıkmasının kamuoyunda ve AK Parti'ye oy veren seçmenlerde rahatsızlık yarattığını ileri sürdü.

"CEMİL TUGAY DÜNE KADAR 'HIRSIZ CEMİL'Dİ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesinin ardından AK Parti yöneticilerinin açıklamalarını da eleştiren Başarır, şunları kaydetti:

"Düne kadar adama 'Hırsız Cemil' diyordunuz, 'Yeteneksiz Cemil' diyordunuz, 'İzmir'i mahvettin Cemil' diyordunuz; dün hepsi 'Cemil Başkan' diyor. Nasıl oluyor bu? Nasıl bir kapınız var sizin? O kapıdan girmeyen cezaevine, o kapıdan giren baş tacı oluyor. Siyaset ahlak işidir. Dün söylediğinle bugün söylediğini çeliştirmeyeceksin. Çöp videoları çekip, yapay zekaya o videoları yaptırıp 'İzmir'i o hale getirdi' dediğin, iddia ettiğin adamı yanına alıp elini kaldırmayacaksın. Ne oldu? Kirli mi temizlendi, 'Cemil Başkan' mı oldu? Ben bunu kamuoyunun vicdanına bırakıyorum." diye konuştu.

Başarır, kendilerine yönelik eleştiriler konusunda özeleştiri yapabileceklerini dile getirerek, "Direnenler var olsun ama korkup bu duruma düşenler de milletin gözünde herhalde kalmıyor" ifadesini kullandı.

"FUTBOL FEDERASYONU'NU FUTBOLUN İÇİNDEN GELENLER YÖNETMELİ"

Başarır, futbol dünyasındaki gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Hakem atamalarını kimin yapacağını soran Başarır, Merkez Hakem Kurulu Yönetim Kurulu'nun cezaevinde olduğuna işaret etti. Başarır, UEFA'nın inceleme başlattığına değinerek, futbol yönetiminde liyakat ve bağımsızlık vurgusu yaptı. Başarır, şöyle konuştu:

"Aslında fon krizinde, SPK'daki, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndaki kayırmalar, liyakatsiz atamalar futbolda da var. Ben buradan soruyorum ve gerçekten cevabını merak ediyorum: Son 7 Futbol Federasyonu Başkanına baktığımız zaman futboldan gelen birisi var mı? Biz buraya Şenes Erzik'ten bu noktaya geldik. UEFA'da en prestijli, kabul gören, 6 dil bilen, UEFA'nın fikir danıştığı isimlerden nereye geldik? Bu Futbol Federasyonu Başkanına geldik."

Başarır, Futbol Federasyonu'nun futbolun içerisinden gelen isimler tarafından yönetilmesi gerektiğini kaydederek, "Neden Futbol Federasyonu'nu Rıza Çalımbay, Aykut Kocaman, Cüneyt Çakır gibi futbolun içerisinden gelen, dünya futbolunu bilen insanlar yönetmiyor? Yıldırım Demirören niye federasyon başkanı? Bu kişi niye federasyon başkanı? Mehmet Büyükekşi neden, Nihat Özdemir neden? 'E futbolu temizliyoruz.' Kim kirletti? Kim bu duruma getirdi?" değerlendirmesinde bulundu.

"DÜZELTMEK DE BİZE DÜŞECEK"

Kurumlarda bağımsız denetim ve liyakat vurgusu yaparak, sorunların tek kişinin müdahalesiyle çözülemeyeceğini söyleyen Başarır, şöyle konuştu:

"Şimdi bu kadar olay olmuş, 'Cumhurbaşkanı temizlesin.' Ya, tek kişinin yapacağı bir şey değildir; bir hukuk devletinde kurullar vardır, bağımsız denetim kurulları vardır. Futbol Federasyonu bağımsızdır, Merkez Bankası bağımsızdır, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, SPK... Bunlar hepsi bağımsızdır. Buraya bembeyaz, tarafsız, kulaklarını tıkayan insanları getirecektiniz; getirseydiniz bunlar olmayacaktı. Bakın bütçe geliyor. Kim denetliyor bütçeyi? Sayıştay. Göreceğiz bakalım onları da. Herhalde iki sayfa olarak gelecek koskoca bakanlıkların denetimi. Sonra 'ülke bu hale geldi, ne yapacağız'. Düzeltmek de bize düşecek. Hepimize, 86 milyona, bu ülkeyi seven insanlara... Kendisi için, koltuğu için bu ülkeyi mahvetmeyecek insanlara düşüyor."

"ELİMİZE SOMUT BİLGİ, BELGE GELMEDİĞİ SÜRECE KİMSEYİ İTHAM ETMİYORUZ"

Başarır, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Fon krizine karışan isimlerin açıklanmasıyla ilgili bir soru üzerine Başarır, "YENİ Parti olarak bu konuda çok hassas davrandığımızı herkes bilsin. Elimize somut bilgi, belge, kayıt gelmediği sürece hiç kimseyi itham edip suçlamıyoruz" dedi.

Başarır, Fatma Betül Sayan Kaya hakkında ellerine bilgi geldiğini ve bunu paylaştıklarını aktararak, "Bugün büyük bir ihtimalle bir bakanın daha ailesiyle ilgili açıklama yapılacak" dedi. Aileler konusunda özellikle hassas davrandıklarını vurgulayan Başarır, "Özellikle aileler konusunda çok hassasız. Herkesin ailesiyle ilgili... Bir bakanın abisi, babası almışsa bakıyoruz, açıklıyoruz. Bunun etik açısından da, hukuk açısından da, haber açısından da bir değeri var" diye konuştu.

Kendilerine gelen ve emin oldukları belgeli bilgileri paylaşacaklarını bildiren Başarır, "Ama olmayan bir şeyi de açıklayamayız" dedi.

"BU İSİMLERİ AÇIKLAYACAĞIZ"

Gazetecilerin, Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesine ve fon krizinde adı geçen bakanlara ilişkin soruları üzerine Başarır, Ümit Özlale ve parti sözcüsünün bazı isimleri sorduğunu, bu isimlerin açıklanacağını söyledi. Başarır, "Bugün ya da yarın bu isimleri kendileri de açıklayacak" dedi.

Gazetecinin "Ömer Bolat 170 milyon lirayla çıkan bakan mı?" sorusu üzerine Başarır, "Ya çıkmadığını söyledi. Onların hepsi açıklanmalı. Belgeliler ne kadara girdi, o parayı nereden buldu, çıktı mı çıkmadı mı; bunların hepsini belgeleriyle açıklamak durumundalar" diye konuştu.

"İsmini bilmediğimiz bakan hangisi?" sorusuna ise Başarır, "Onu da Sayın Ümit Özlale açıklayacak. Ona bırakıyorum. İşlem yapan ve çıkan bir bakan olduğu söyleniyor. Bunu dün açıklayan arkadaşımız basının karşısına, sizlerin karşısına çıkıp açıklayacak" yanıtını verdi.

"SAVCILIK BU İFADEYİ PAYLAŞSIN"

Başarır, dosyanın durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, Kaya'nın dosyada şüpheli olarak geçip geçmediğinin açıklanmasını istedi.

"Ama dün verdiği ifadede 'Kendi bilgim, öngörümle bunu yaptım.' demiş. O yüzden dedim, madem böyle öngörülüydün, 1'e 10 yapıyordun; bu ülkede bakanlık yaptın, bari milletin, hazinenin parasını, yatırımlarını 1'e 10 yapsaydın. Ama savcılıktan ricamız bu ifadeyi paylaşın. Birçok şey sızdırıldı. Birçok şeyi, gizlilik olan, özel hayata ilişkin, kıyafete ilişkin durumları ortaya atılıyor. Bu ifadeyi de görelim, konuşalım diyorum."