Başarır: İhraç kararını tanımıyoruz - Son Dakika
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Başarır: İhraç kararını tanımıyoruz

11.06.2026 17:24
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CHP'li Ali Mahir Başarır, 9 milletvekilinin ihraç talebini reddetti, 'Beni millet ihraç edebilir' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kendisinin de aralarında olduğu 9 milletvekilinin kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine ilişkin, "8 arkadaşımı ve beni bağlayan 86 milyon ve 2 milyon parti üyemizdir. O yüzden ihraç kararını tanımıyoruz, tanımayacağız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın mensuplarına açıklamada bulundu. Başarır, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla kendisi hakkında verilen ihraç kararına ilişkin, "Beni ihraç edemezler, beni ancak millet ihraç edebilir. CHP olarak öncelikle milleti en tepeye koyarız, sonrasında yetkili kurullarımız vardır; en yetkili kurul kurultay, Parti Meclisi ve milletvekili grubudur. Bakın delegelerimizin yüzde 90'ı, 'Kurultay yapalım' diyor. Bugün itibariyle Parti Meclisi düştü. 60 kişilik Parti Meclisi 29'a düştü. Bu da bir kurultay sebebidir ve milletvekili grubunun yüzde 90'ı, 'Kurultay' diyor. Bunlara rağmen saray tarafından yönetilen bir kişi; millete, Parti Meclisi üyelerine ve TBMM grubuna karşı direnç gösteriyor. Bizleri ise ihraç edecekmiş. Üzülerek söylemek isterim ki, bu AKP ile iş birliği yapılarak bizlere uygulanan bir kumpastır. Bu kişi partimize vasi olarak atanmıştır. Hukuku, parti tüzüğünü, Meclis iç tüzüğünü hiçe saymıştır. Ben yanında bir avuç bulunan o arkadaşlara sesleniyorum; daha fazla suç işlemeyin, millete kötülük yapmayın, millet sizden daha fazla nefret etmesin. Bu yüzden gelin kurultayı toplayın. Sizler bizi ihraç ettiğinizi düşünürsünüz ama bu millet bizi ihraç etmez. 8 arkadaşımı ve beni bağlayan 86 milyon ve 2 milyon parti üyemizdir. O yüzden ihraç kararını tanımıyoruz, tanımayacağız" ifadelerini kullandı.

'KİMSE SİZİ MUHALEFET OLARAK KABUL ETMİYOR'

Partisine kumpas düzenlendiğini öne süren Başarır, "Türkiye'nin, muhalefetin, bu ülkeyi seven insanların önünden çekilin. Eğer illa bir kurulu bir yerde toplayacaksınız, sarayın bin 116 odası var, gidin orada işinize bakın. Artık bu parti ve Meclis'te kimse sizi muhalefet olarak kabul etmiyor. Kemal Bey utan diyeceğim ama şu ana kadar göremedim. Evinin önündeki bankta oturma, Kızılay'da, Kuğulu Park'taki bankta otur, bakalım millet sana ne diyor? Arkadaşlarımız ve bizler, bu partiye yıllarımızı verdik. Kemal Bey bu partinin üyesi bile değilken Umut Akdoğan afiş asıyordu. Ben ise 17 yaşında 92 açılış kurultayındaydım. Şimdi sen mi bana ömür biçeceksin" diye konuştu.

Haber-Kamera: Aliekber METE-Muhammet BAYRAM/ANKARA,

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Mahir Başarır, Milletvekili, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başarır: İhraç kararını tanımıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Cem Demir Cem Demir:
    Çalışan insanların sorunları var bunlar havada uçuşturuyo. Millete hizmet edeceklerine birbirlerine düşüyorlar. İşçinin, memurların aylığı yetmiyo ama onlar ihraç süsü yapıyor. Bunu çözmek için kurultay mı gerek herhalde bunlar işlerini bilmiyo. Millet bundan sıkılmıştır artık. 0 0 Yanıtla
  • Sabahattin C Sabahattin C:
    valla ben bu kadar komplikasyon yapmasalardı daha iyi olurdu ama işte milletin dediği mi tutulur yok tutulmaz ne olursa olsun hep aynı masallara döner bu ülke 0 0 Yanıtla
  • Semine Türkoğlu Semine Türkoğlu:
    yok artık bi daha bu haberleri okumaktan bıktım herkes birbirini ihraç ediyo partide niye böyle oluyo be adam haklı belki ama ne bileyim ben bu işlerin arkasında başka şeyler var gibi geliyo bana 0 0 Yanıtla
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