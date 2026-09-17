Başarır: Mazot ilk kez 100 lirayı geçti, Şimşek hesap vermeli

(TBMM) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, mazota gelen zamma tepki göstererek "Bugün petrol istasyonlarında yoğun bir çalışma var. Çünkü Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar ilk kez mazot 100 lirayı geçti. Maliye Bakanı akla ziyan açıklamalarda bulunuyor. Avrupa'dan örnekler veriyor. 2009'da en büyük para birimimiz 100 lira, 41 litre mazot alabiliyorduk. Bugün en büyük para birimimiz 200 lira, iki litre alamıyoruz Sayın Şimşek, sen önce bunun hesabını ver" dedi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mazotun litre fiyatına gelen zammı eleştiren Başarır, şunları kaydetti:

"Dün kötü bir ihtimali konuşmuştuk. Dün gece gelen 4 lira 68 kuruşluk zamdan sonra tarihimizde ilk kez mazotun 100 lirayı geçeceğini söylemiştik. Maalesef o ihtimal gerçekleşti. Bugün petrol istasyonlarında yoğun bir çalışma var. Çünkü ilk kez Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar mazot 100 lirayı geçti. Bununla ilgili Maliye Bakanı maalesef ki savunma yapmak durumunda kalıyor ve saçmalıyor. Akla ziyan açıklamalarda bulunuyor. Avrupa'dan örnekler veriyor. ve bugün Türkiye'nin gündemi onun verdiği örnekler. Birçok örnek verilebilir ama 2009'da en büyük para birimimiz 100 lira, 41 litre mazot alabiliyorduk. Bugün en büyük para birimimiz 200 lira, iki litre alamıyoruz Sayın Şimşek, sen neyi konuşuyorsun? Önce bunun hesabını verin. 2009'dan bugüne kadar yöneten sizsiniz. Nereden nereye geldik? Avrupa'dan örnek veriyor beyefendi. Neymiş? Avrupa'da 150 liraymış mazot. Avrupalının emeklisi, asgari ücretlisi kaç litre alıyor, benim emeklim, işçim kaç litre alıyor? Sen bunu söyleyeceksin.

ŞİŞEYLE MAZOT HESABI

17 Haziran 2025 günü, akaryakıtın bir litresine 75 kuruşluk zam gelmişti. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel mazot şişesiyle karşınızda çıkmıştı. 'Bir litre 50 lirayla doluyor' demişti. Bugün bu şişe 100 liraya doluyor. 14 ay geçmiş. 10 litrelik şişe, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmeden önce 50 liraya doluyordu. Şimdi 1000 liraya dolduruyor. ve bunun hesabını vermeyen bir iktidar var. Neden biz bu noktaya geldik? Herkesi, her kesimi etkileyen bir durum. Gerçekten Türkiye bugün kara bir güne uyandı. Buradan sesleniyorum: Bunun önlemini alın. 7 Ağustos'ta Meclis tatile girerken en son yaptığım konuşmada, '100 lirayı geçecek. Bununla ilgili önlemlerin alınması gerekiyor' demiştim. YENİ Parti olarak uyarılarımızı yapmıştık. Kulaklarını kapattılar. Şimdi bu maalesef ki gerçek oldu.

"MEHMET ŞİMŞEK SENİN GÖREVİN BAHANE ÜRETMEK DEĞİL, ÇÖZÜM BULMAK"

Yine aynı Şimşek, enflasyonu savaşa bağlıyor. Biz savaşmıyoruz. İyi ki de savaşmıyoruz. Tabii ki savaştan etkileniyoruz, bunu da söylüyorum. 'Savaş olmasaydı enflasyon yedi puan düşük olurdu' diyor. Savaşan İsrail 1,9, ABD 3,8, Ukrayna 8,2, Rusya 5,6. Bu gerekçe de doğru bir gerekçe değil. Senin görevin Mehmet Şimşek bahane üretmek değil, çözüm bulmak. Hele hele olağanüstü dönemlerde, sıkıntılı dönemlerde bu millete kol kanat açmak. Bahane üretiyorsun, sürekli olarak bahane üretiyorsunuz ve gerçekten ülke bir felakete doğru gidiyor.

"ÖĞRENCİNİN YEDİĞİ TOST-AYRANIN FİYATI BİR YILDA YÜZDE 44 ARTMIŞ"

Sürekli bir enflasyon hedefi ortaya koydular. Daha şimdiden 2026 hedefinin tutmayacağı ortada. TÜİK'e göre ortada, o yalan yanlış verilere göre ortada. Bu sistem öncesi enflasyon yüzde 15'ti, şimdi TÜİK'e göre bile 30'larla 40'lar arasında. Nasıl olacak? Her şeyi geçiyorum, okullar açıldı. Çok basit bir hesap yapıyorum. Geçen sene tost ve ayran alan bir öğrencimiz 90 lira veriyordu. Bu sene taban fiyat 130 lira. Yani yüzde 44-62 arasında öğrencinin yediği tost, ayran artmış. Şimşek sürekli ve sürekli bahane üretiyor. Olmaz.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI İNŞAATI

Peki hal böyleyken, ülke bu durumdayken, insanlar bu durumdayken, 'Kamuda tasarruf yapalım. Hepimiz yapalım. TBMM de bakanlar da tüm kurumlar' derken Aile Bakanlığı'na Atatürk Orman Çiftliği'nde 750 dönüm bir araziye dev bir inşaat yapılıyor. 210 tane makam odası olacak. Bizim, bakanların, Meclis'in 210 tane mi odaya ihtiyacı var, yoksa kirasını yatıramayan insanların bir odaya mı ihtiyacı var? Soruyorum, Sayın Aile Bakanı: Öncelik sizin, Mehmet Şimşek'in görevi ailelerin barınma sorununu çözmek. Ama 210 odalı, yaklaşık olarak 97 bin 630 metrekarelik bir inşaat yapılıyor. Neden? Gerçekten gerek var mı?

Herkes gaz kesti; emekli kesti, işçi kesti, çiftçi kesti. Ama kamu kesmemiş. Seyahatlere ocak-ağustos arası 27 buçuk milyar ayırmışız. 2021'de 2 milyar 500 binmiş. 2022'de 5 milyar 91 binmiş. 2023'te 11 milyar 800 binmiş. 2024'te 19 milyarmış. 2025'te 28 milyarmış. 2026'nın altı ayında 27 milyar. Gerek var mı? Ama emekli bir litre mazot alamayacak durumda.

"BDDK, SPK VE BAKAN HESAP VERMELİ"

Borsa meselesinde gelinen nokta gerçekten üzüntü verici, endişe verici. Bu Mehmet Şimşek yine 10 ay önce, 'Bazı fonlar üzerinden manipülasyon yapıldığını biliyoruz. SPK Başkanı ile birlikte gerekli önlemleri alacağız' dedi. Dün kamuoyuna bir şey bomba gibi düştü. İki portföy yönetim şirketi fonlarında temerrütler oluştu, ödeme aksadı ve borsa kapatıldı. Şu ana kadar yüzde 10'a yakın bir düşüş var, müdahale ediliyor. Şimdi soruyorum: Küçük yatırımcı ne olacak? Bugüne kadar zararlar ne olacak? ve çık, şunu söyle: Bu sürecin, operasyonların kamuya maliyeti nedir? Biz 86 milyon ne ödüyoruz, neden ödüyoruz, zamanında niye müdahale etmediniz? Bu konuşuluyordu. Bunu herkes konuşuyordu. Bunu sen de konuştun. 10 ay önce müdahale edeceğini söyledin. Küçük yatırımcının dolandırıldığını, bazı büyük yatırımcıların manipülasyon yaptığını söyledin. BDDK, SPK ve Bakan bunun hesabını çıkıp vermeli, kamuya maliyetini söylemeli. Çünkü gerçekten büyük bir felaket, büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Bedeli kendileri ödemiyor. Sorumsuzluğun bedelini maalesef ki bakan ödemiyor. İstifayla bile ödemiyor. 86 milyon ödüyor.

ŞANLIURFA'DA KPSS SINAV TEKRARI

KPSS ile ilgili Şanlıurfa'da bazı sınav salonlarında binaya son giriş saatinden sonra öğrenci alınarak sınava dahil edildiği ve bu yüzden 392 adaya eş değer bir sınav yapılacakmış. Sorular açıklandı, sınav bitti. LGS sınavında şaibe, KPSS sınavında şaibe, çalınan sınav soruları... Bir sınavı yapmaktan aciz miyiz biz? Yazık değil mi bu insanlara, umut bağlayan milyonlara, o gençlere? 'İlk kez oluyor. Sınav usulsüz olmuş. 392 adayı tekrar yapalım.' Olmaz. Sınavı yapmaktan aciz bir iktidar halkın önünde sınav veremez, veremeyecek. Çünkü insanların burada alın teri var."

"GABAR'DAN PETROL, KARADENİZ'DEN DOĞAL GAZ BULUYORUZ; MAZOT 102, TÜP BİN 57 LİRA"

Başarır, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başarır, mutfak tüpü fiyatlarına gelen zammın sorulması üzerine ise şunu söyledi:

"Mutfak tüpünün satış fiyatı bin 570 lira, vergisi 279 lira. ve ocak ayından bugüne kadar yüzde 33,6 artmış. Yılbaşına kadar bu yüzde 50'yi geçecek. Bakanın dediği gibi Türkiye'nin her yerinde doğal gaz yok. Özellikle kırsal bölgelerimizde, köylerimizde hala insanlar mutfak tüpü kullanıyor. Tüplerini dolduramadığı için küçük tüp almak zorunda kalıyor. Onu da alamayan elektrik kullanıyor. Ülke bu halde. Bir enerji sorunu da orada var. Çözülebileceklerini hiç düşünmüyorum. Çünkü düzgün, sağlıklı, kalıcı, yerli, bir enerji politikamız uzun süredir yok. Gabar'dan petrol buluyoruz, Karadeniz'den doğal gaz buluyoruz; mazot 102 lira, mutfak tüpü bin 570 lira, doğal gaza gelecek zammı bilmiyorum. Gerçekten durum felaket."