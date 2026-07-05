Başbağlar Köyü'nde 33 Yıl Önce PKK Tarafından Katledilen 33 Kişi Anıldı - Son Dakika
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Başbağlar Köyü'nde 33 Yıl Önce PKK Tarafından Katledilen 33 Kişi Anıldı

Başbağlar Köyü\'nde 33 Yıl Önce PKK Tarafından Katledilen 33 Kişi Anıldı
05.07.2026 16:37
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde, 5 Temmuz 1993'te PKK'lı teröristlerce şehit edilen 33 kişi için anma töreni düzenlendi. Törene çok sayıda devlet yetkilisi ve siyasi parti temsilcisi katılırken, konuşmalarda adalet ve hakikat vurgusu yapıldı.

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde Başbağlar köyünde, 5 Temmuz 1993'te PKK'lı teröristler tarafından katledilen 33 kişi, törenle anıldı.

Başbağlar'da 5 Temmuz 1993'te PKK'lı teröristler tarafından katledilen 33 kişi, törenle anıldı. Törene Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mehmet Zeki Eren, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi İsmail Yücel, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Vatan Partisi Başkanlık Kurulu Üyesi Şehmus Yıldırım, Horasan Erenleri Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Erdem Cömert, milletvekilleri, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Başbağlar köylüleri katıldı.

'DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY TALEBİMİZ, ADALET'

Saygı duruşunda bulunulması ile İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından konuşan Başbağlar köyü muhtarı Ali Akpınar, aradan geçen 33 yıla rağmen acıların ilk günkü gibi taze olduğunu söyleyerek, "Bugün burada öfkeyi değil, hakikati, şehitlerimizin aziz hatırasını ve adalet arayışını yaşatmak için bulunuyoruz. Başbağlar yalnızca bir köy değil, vatan sevgisi, devletine bağlılığı ve metanetiyle milletimizin ortak vicdanını temsil eden müstesna bir Anadolu beldesidir. 33 yıldır değişmeyen tek talebimiz, adalettir. Mücadelemiz hiçbir zaman intikam duygusuyla değil, hukukun üstünlüğü ve hakikatin ortaya çıkması amacıyla sürdürülmüştür" dedi.

AĞIR SORUMLULUK

Başbağlar'ın vicdanlara yazıldığını belirten Vali Hamza Aydoğdu, "Eskiler, 'Toprak, üzerinde yürüyenlerin ağırlığını taşır; içinde yatanların sızısını ise sessizce saklar' derler. Bizim sızımız da umudumuz da bu toprağın bağrındadır. İnsan unutandır. Hafıza, zamanın rüzgarına yenik düşebilir, en güzel hatıralar bile bazen yılların tozu altında silikleşebilir. Fakat bazı hadiseler vardır ki zaman onları eskitemez. Çünkü onlar takvimlere değil, vicdanlara yazılır. Başbağlar da böyledir. O, bir köyün adı olmakla beraber aynı zamanda milletimizin hafızasında emanete dönüşmüş bir imtihandır. Hepimizin vicdanına bırakılmış ağır bir sorumluluktur" diye konuştu.

Törene katılanlar daha sonra köydeki şehitliği ziyaret ederek, mezarlıklara karanfil bıraktı. Katılımcılar, 1993 yılında yaşanan katliamda şehit olanların fotoğrafları ile giysi, tespih, tarak ve ayakkabı gibi günlük kullandıkları eşyaların sergilendiği müzeyi gezdi.

Kaynak: DHA

Kemaliye, Güncel, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başbağlar Köyü'nde 33 Yıl Önce PKK Tarafından Katledilen 33 Kişi Anıldı - Son Dakika

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